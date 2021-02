BREAKING NEWS! Gabi Tamas, inapoi in Liga 1! Cu ce echipa se pregateste sa semneze fundasul

Gabriel Tamas (37 ani) se pregateste sa revina in Liga 1, la mai bine de jumatate de an de cand a semnat cu U Cluj.

Fundasul ardelenilor se intoarce in Liga 1 si va semna cu FC Voluntari, echipa de pe penultimul loc din clasament. Tamas vine sa o ajute pe echipa lui Bogdan Andone sa se salveze de la retrogradare, anunta Gazeta Sporturilor.

Gabi Tamas a semnat in august 2020 cu U Cluj, dupa ce a ramas liber de contract in urma despartirii de Astra Giurgiu, ultima echipa pentru care a evoluat in Liga 1. Fundasul si actualul antrenor al lui Voluntari au mai colaborat in sezonul trecut, la echipa patronata de Ioan Niculae.

In Romania, stoperul cotat la 200 000 de euro conform Transfermarkt a mai jucat pentru Dinamo, CFR Cluj si FCSB. Totodata, Tamas a strans si 67 de convocari la echipa nationala.



In acest sezon, Tamas a jucat 9 meciuri pentru U Cluj si a reusit sa inscrie un singur gol.