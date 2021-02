Becali anunta inca un SUPER-TRANSFER! Vrea sa il vanda pe Vlad pe o suma URIASA: "Voi bate recordul si cu el!" Cati bani asteapta

Dupa ce a reusit sa il vanda pe Dennis Man pe o suma-record pentru Liga 1, Becali anunta si alte lovituri!

Patronul FCSB-ului viseaza sa dea lovitura cu inca un transfer-record, de aceasta data al lui Andrei Vlad! Gigi Becali a vorbit despre portarul sau si a anuntat suma pe care vrea sa o ia pentru fotbalistul pe care il vede titular in porta nationalei dupa retragerea lui Tatarusanu.

"Ma gandeam la ceva: cine e portarul nationalei? Intre Vlad si Radu, eu nu l-as aduce pe Radu. Intre Balgradean si Vlad, da, poate ca Balgradean are experienta in plus, dar nu mai e diferenta asa mare.

Andrei Vlad este un alt pariu al meu si o sa vedeti ca voi bate recordul si cu el. Nimeni nu a mai vandut un portar din Liga 1 pe banii pe care o sa ii iau eu pe el. Sub 5 milioane de euro nu voi sta de vorba cu nimeni, dar cota lui este in crestere. De aici voi incepe negocierile cu cine il va dori, insa nu ma grabesc sa il vand acum", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Becali a adus si argumente care motiveaza pretul pentru care este dispus sa il vanda pe Vlad: "Are in fata un Campionat European, dar va ajunge titular si la nationala mare a Romaniei. Vreau sa castig si titlul cu el in poarta. Este peste Tatarusanu la varsta pe care el o avea, atunci cand l-am adus la noi. Cine il va impresaria? Dar ce importanta are pentru voi lucrul acesta? O sa vedeti voi. Andrei Vlad este cel mai bun portar din Liga 1".

In acest sezon, Vlad a jucat 20 de meciuri in tricoul ros-albastrilor in toate competitiile si a incasat 14 goluri.

Portarul liderului din Liga 1 este cotat la 700 000 de euro conform Transfermarkt.