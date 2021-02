BREAKING NEWS! FCSB a anuntat OFICIAL transferul lui Harut! Primele imagini cu fundasul ros-albastrilor si prima declaratie

Denis Harut (21 ani) a semnat cu FCSB dupa ce initial refuzase propunerea lui Gigi Becali.

Tanarul fundas s-a razgandit, dupa ce la inceputul lunii ianuarie a refuzat propunerea lui Becali, si a semnat un contract cu liderul din Liga 1.

Ros-albastrii au anuntat transferul pe contul oficial, printr-un comunicat, unde au dezvaluit ca Harut va purta tricoul cu numarul 6.

"Sunt foarte fericit ca s-a facut acest transfer pana la urma. Este un pas foarte mare in cariera mea si sunt onorat ca am ajuns la un club atat de mare. Sper sa ajut echipa in lupta pentru obiectivele trasate si imi doresc foarte mult sa ma bucur, alaturi de noii mei colegi, de titlul de campion la vara", a spus Harut pentru www.fcsb.ro.

#Transfer #Haruț Bine ai venit, Denis Haruț! FCSB anunță transferul lui Denis Haruț, de la Fotbal Club... Posted by FCSB on Saturday, 6 February 2021

Gigi Becali a platit 661 000 de euro pentru transferul lui Harut de la Botosani. Fundasul ar putea debuta duminica, in meciul cu Clinceni, dupa cum a declarat chiar patronul.