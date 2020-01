O duce Becali pe FCSB spre DEZASTRU cu ultima idee? "E sub influenta ultimelor rezultate!" Planul care poate lovi puternic echipa

Gigi Becali a luat o decizie controversata care o poate afecta pe FCSB pe viitor.

Patronul FCSB a decis sa renunte iarna asta la cei 3 atacanti pe care ii avea in lot, Juvhel Tsoumou, Ioan Hora si Harlem Gnohere, a carui plecare nu este inca anuntata oficial, insa nu a facut deplasarea in cantonament cu ros-albastrii, iar Gigi Becali a confirmat deja ca are o oferta pentru atacant.

In acest moment, nu mai exista niciun atacant de careu in lot, cea mai buna optiune pentru postul de varf impins este Tanase, care nu a dat niciodata randament cand a jucat, insa Gigi Becali asteapta goluri de la Man si Coman, care in sistemul lui Vintila au devenit mai eficienti.

Ilie Dumitrescu a vorbit la Digi Sport despre decizia patronului FCSB de a renunta la atacanti si a declarat ca este posibil ca Becali sa fi facut o eroare mare lasandu-i sa plece pe toti atacantii.

"Este clar ca Gigi da tendinta. Nu cred ca Vintila s-a pronuntat in vreun fel in privinta asta, sa-i spuna el patronului ca nu are nevoie de un numar 9. Este clar ca Gigi este sub influenta ultimelor rezultate si, pe buna dreptate, echipa a aratat foarte bine.

Dar asta nu-ti da siguranta ca formula asta cu Florinel Coman si Dennis Man va fi si reteta succesului. Succes insemnand primul loc! Locul 2, s-a cam obisnuit Gigi in ultima perioada cu locul 2. Este nevoie in anumite momente sa joci cu un varf", a declarat Ilie Dumitrescu la Digi.