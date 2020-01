"Ai reveni la FCSB alaturi de Budescu?" Raspunsul FINAL in fata lui Becali! Ce spune Alibec

Denis Alibec are 8 goluri si 7 assist-uri in acest sezon de Liga 1. E din nou printre vedetele campionatului.

Alibec viseaza la un transfer in strainatate, nu la revenirea in tricoul FCSB. Intrebat daca ar lua in calcul o propunere din partea lui Becali, Alibec a exclus categoric posibilitatea unui transfer. N-ar face-o nici macar alaturi de prietenul Budescu, pe care Becali a recunoscut ca-l vrea inapoi.

"Nu, eu nu m-as mai intoarce la Steaua. Nu stiu Budescu, dar eu nu m-as intoarce acolo. E foarte multa presiune pusa degeaba pe jucatori si eu sunt obisnuit sa fiu mai relaxat, sa imi vad de fotbal, nu de altele", a spus Alibec.

Alibec, 29 de ani, a fost cumparat de Becali in ianuarie 2017 cu doua milioane de euro de la Astra. Pentru jumatate din suma s-a intors la Giurgiu dupa un an si jumatate.

Becali: "Pe Budescu il iau doar daca vine si joaca atacant!"

Constantin Budescu, vandut cu 3 milioane in vara lui 2018 la Al Shabab, e din nou in atentia FCSB. Becali vrea sa-l reprofileze varf! "Il iau numai daca accepta sa-si schimbe postul, altfel n-are unde sa joace", a anuntat Becali. In ofensiva, FCSB ar putea avea o criza de solutii in noul an dupa plecarile lui Tsoumou si Hora. Gnohere, scos din primul 11 dupa schimbarea de sistem a lui Vintila, n-are nici el siguranta unui loc in lotul care ataca meciurile oficiale din 2020. Becali negociaza cu bulgarii de la Levski si ar putea sa-i permita transferul.