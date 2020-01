E ca si VANDUT! Becali continua curatenia la FCSB! Absenta URIASA la plecarea ros-albastrilor in cantonament

FCSB a plecat astazi in cantonamentul din Spania, Marbella.

Delegatia ros-albastrilor a plecat in cantonamentul din Marbella, insa fara Harlem Gnohere (31 ani). Atacantul francez, pus pe lista neagra de Gigi Becali, va pleca in aceasta iarna de la FCSB.

Conform Digi Sport, Gnohere ar avea o oferta din Arabia Saudita, care se potriveste cu dorintele patronului de vanzare a "Bizonului".

FCSB a reziliat zilele trecute clauzele a doi jucatori, Ioan Hora, care a semnat ulterior cu Gaz Metan Medias si Thierry Moutinho, jucator caruia i-a anuntat plecarea de la echipa ieri, printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.

In acest sezon a jucat 16 meciuri in tricoul ros-albastrilor, in care a reusit sa inscrie de 6 ori. Cota "Bizonului" se ridica la 2 milioane de euro, conform Transfermarkt.