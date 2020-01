Becali ii da gratis! Echipa de la retrogadare care ii refuza pe bogatii de la FCSB: "Sunt prea ieftini, noi cautam jucatori mult mai scumpi" :)

Chindia Targoviste a plecat in cantonament in Turcia.

Viorel Moldovan, antrenorul echipei, a vorbit la plecare despre obiectivul din acest sezon si despre planurile de achizitii.

"Sunt multumit per total de lor, dar avem nevoie de intariri, incerca sa gasim solutii si sa aducem jucatori in fiecare compartiment. Vreau jucatori de valoare, sunt destul de pretentios. Am foarte multe cereri, dar trebuie sa fiu atent vis-a-vis de ceea ce voi alege. Sunt adeptul calitatii, nu cantitatii", a spus tehnicianul.

Acesta a fost intrebat daca este interesat de jucatorii pusi pe lista de imprumuturi de catre FCSB si a raspuns ironic, fiind de parere ca pretentiile financiare ale unor fotbalisti sunt prea mari si nejustificate.

"Sunt prea ieftini, noi cautam jucatori mult mai scumpi. Putem sa platim doar de la 15.000 de euro in sus salariu, asa ca vom cauta... Chiar m-am orientat asa ca profil, si ma gandeam la un fundas central, chiar la Virgil van Dijk, are si nume de roman, Henderson, mijlocas cu profil defensiv, iar in fata nu ne-ar strica un Firmino, chiar si un Mane ar fi destul de interesant.

Va dati seama ca glumesc. Sunt preturi foarte mari, intr-adevar, sunt destul de frapat si de socat cand vad pretentiile financiare ale unor jucatori, din punctul meu de vedere nejustificate, dar asta este piata, o sa vedem ce vom gasi. Se vehiculeaza niste preturi, care putin ne depastiesc. Sunt anumiti jucatori care-ti dau 3-4 goluri intr-un sezon si emit pretentii foarte mari. Nu e usor, nu cresc bani in copaci, sunt surprins de aceste cereri. Nu am nevoie de jucatori care vin sa bifeze un contract, care sa stea la adapost si sa nu produca nimic pentru echipa. Am nevoie de luptatori, altfel n-avem nicio sansa", a explicat Moldovan.

Chindia se afla pe pozitia 12 in Liga 1, cu 21 de puncte dupa 22 de etape.