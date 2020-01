BREAKING NEWS: Inca o plecare de la FCSB! Becali a vrut sa il transforme in PERLA, dar a ajuns la AMANET! :) Comunicatul emis de club

Thierry Moutinho (28 ani) si-a reziliat contractul cu FCSB.

Dupa plecarea lui Hora, a venit randul si lui Thierry Moutinho sa isi rezilieze contractul cu FCSB. Anuntul a fost facut oficial pe pagina de Facebook a clubului.

"Thierry Moutinho a plecat de la FCSB!

FCSB anunta ca a reziliat, de comun acord, contractul pe care Thierry Moutinho il semnase in vara trecuta. Mijlocasul in varsta de 28 de ani a participat la 13 partide din actualul sezon si a provocat autogolul lui Mihai Leca, din victoria ros-albastrilor de pe terenul celor de la FC Chindia Targoviste.

Clubul nostru ii ureaza mult succes in continuare!", a scris clubul in comunicat.

Thierry Moutinho a venit, liber de contract, la FCSB in vara, de la CFR Cluj. Mijlocasul a mai jucat la echipe precum Albacete, Mallorca, Tenerife si Leonesa. In acest sezon, jucatorul cotat la 400.000 de euro, conform Transfermarkt, a jucat 13 meciuri in tricoul ros-albastrilor.