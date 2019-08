Nutu Camataru, finantator in Liga 1! Dezvaluiri socante ale lui Mitica Dragomir: "A ajutat fotbalul, nu l-a distrus!" Si Becali s-a imprumutat de la el

Dupa ce Florentin Dumitru, fostul fundas al Stelei, a dezvaluit ca Gigi Becali l-a pus gaj in momentul in care s-a imprumutat de la Nutu Camataru, Dumitru Dragomir spune ca si alte echipe au luat bani de la acesta.

"Nutu Camataru a ajutat fotbalul romanesc, nu l-a distrus", este afirmatia socanta facuta de Dumitru Dragomir. Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal anunta ca interlopul, care a fost inchis pentru mai multe capete de acuzare, a finantat cluburi din prima liga.

Dumitru Dragomir: "Nutu Camataru a imprumutat sute de mii de euro unui patron din Liga 1"

Dumitru Dragomir spune ca Nutu Camataru este un "salvator" al fotbalului romanesc. Afirmatia halucinanta a fost facuta intr-un interviu acordat ProSport.

"Eu stiu un conducator din Romania care a luat bani multi de la Nutu Camataru. Nutu Camataru a ajutat fotbalul, nu l-a distrus! A dat imprumut sute de mii de euro unui patron. Acel om a tinut echipa cu banii de la Nutu Camataru. uite ca a facut-o. O echipa tare din Bucuresti. O sa cititi in cartea mea, in a doua carte", a spus Dragomir pentru ProSport.

Becali a luat si el bani de la Nutu Camataru

Si Gigi Becali a luat bani de la Nutu Camataru. El i-a pus gaj pe Florentin Dumitru, Mirel Radoi si Marian Aliuta. Dezvaluirea a fost facuta chiar de unul dintre jucatori.

"La un moment dat, eu, Aliuta si Radoi eram dati cumva. In alb. Eram vanduti. La momentul ala, cand venea cu bani nea Gigi, lua de la Nutu. Eram dati acolo. Da, aveam foile in alb acolo. Asa ne-a transmis. Eu eram cu porumbeii si trimitea vorba sa merg sa-i vad porumbeii. Eu n-am porumbei de frumusete, am numai de concurs. Acum e mai greu cu porumbeii decat cu fotbalul. Cumva putea sa ne vanda. Asa era la momentul ala. Nu l-am cunoscut fata in fata pe Nutu Camataru. Nici nu imi doresc. Eu ma feresc de lucrurile astea", a apus Florentin Dumitru.