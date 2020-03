Toate numele de pe lista lui Ionut Negoita. Cine poate prelua pe Dinamo 

Antrenorul Dusan Uhrin si-a dat demisia unilateral, dupa infrangerea cu Poli Iasi, iar oficialii lui Dinamo cauta solutii rapide.

Patronul Ionut Negoita vrea sa rezolve cat mai repede rezilierea contractului cu antrenorul Dusan Uhrin pentru a incheia ultimul episod haotic din activitatea recenta a clubului, deoarece echipa s-a apropiat amenintator de zona retrogradarii. Fiind reticent sa contacteze antrenori de la alte echipe din play-out, pentru a nu crea senzatia ca vrea sa le destabilizeze si a nu se ajunge la depunctare, desi s-a zvonit ca ii simpatizeaza pe Viorel Moldovan (Chindia) si Leo Grozavu (Sepsi), el are alti cativa tehnicieni pe lista.

Se pare ca variantele Gigi Multescu, Cristiano Bergodi, Dan Alexa, Florin Bratu, Vasile Miriuta, Mircea Rednic, Claudiu Niculescu sau Ionel Ganea au cazut, dupa ce oameni din club ar fi militat impotriva numirii lor, considerand ca ar fi nepotriviti pentru situatia actuala a clubului. Daca nu se va putea numi un antrenor pana la meciul cu Chindia, de luni, atunci echipa va fi condusa de pe banca de Sebastian Moga, Iulian Mihaescu si Ionel Danciulescu.

1. COSMIN CONTRA

Contra a jucat la Dinamo, intre 1996 si 1999, si a mai pregatit echipa in 2017, castigand ultima editie a Cupei Ligii, inainte sa plece la echipa nationala. Dupa ce a ratat calificarea directa la Euro 2020, el a demisionat din functia de antrenor si acum nu are niciun angajament. Impreuna cu el ar urma sa vina si unul dintre secunzii Adrian Mihalcea sau Jerry Ganea, ambii cu trecut dinamovist, antrenorul cu portarii Leo Toader si preparatorul fizic spaniel Javi Reyes. Mutarea ar fi una costisitoare, in conditiile in care clubul trece si asa printr-o perioada de contractie bugetara. Daca oferta pana in vara nu va fi acceptata de Contra, Adrian Mihalcea ar putea fi ofertat pentru functia de antrenor principal, el detinand licenta UEFA PRO.

2. IONUT BADEA

Acesta a jucat ca mijlocas central la Dinamo (2001, 2003-2005), castigand un titlu de campion si trei cupe ale Romaniei, si antreneaza acum pe FC Arges, in Liga 2. Cum argesenii au o lupta grea pentru promovarea directa, luptandu-se pentru locul secund cu alte 5-6 echipe, el ar putea fi tentat sa treaca direct la o echipa de Liga 1, mai ales ca este cunoscut atasamentul sau fata de clubul alb-rosu.

3. FLAVIUS STOICAN

Si Stoican a jucat la Dinamo (2002-2003, 2007-2008) si a antrenat atat echipa secunda a clubului (2011-2012, 2013), cat si pe cea de seniori (2013-2014, 2015). El este liber de contract dupa rezilierea contractului cu Petrolul Ploiesti, club de Liga 2 unde a avut o atmosfera extrem de ostila din partea publicului. Stoican este unul dintre antrenorii cu care patronul a avut o relatie foarte buna in timpul mandatelor sale si s-a despartit de club fara resentimente.

4. LIVIU CIOBOTARIU

Fostul fundas dinamovist a evoluat la clubul bucurestean, intre 1998-2000 si 2004-2005. El i-a mai antrenat pe “caini” in sezonul 2011-2012. Acum, el este selectioner al Libanului si se afla pe locul al treilea in grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Libanul are 8 puncte acumulate, la fel ca si Coreea de Sud, care are un meci mai putin disputat, si cu un punct mai putin decat liderul Turkmenistan. In meciurile decisive ale grupei, echipa lui Ciobotariu va intalni Turkmenistan (31 martie), Sri Lanka (4 iunie) si Coreea de Sud (9 iunie). Numirea sa este mai putin probabila, pentru ca ar presupune ca federatia asiatica sa fie de acord ca el sa antreneze in paralel si pe Dinamo si sa pregateasca si aceste importante meciuri. In plus, el are un salariu consistent in Liban.

5. COSTEL ENACHE

Enache este antrenorul Petrolului, dar, la fel ca Stoican, are viata grea la Ploiesti, dupa ce echipa a fost eliminata din Cupa Romaniei de Sepsi, iar in campionat a facut egal cu Farul si a castigat greu cu Dunarea Calarasi si Csikszereda. El ar putea veni in Stefan cel Mare impreuna cu secundul Catalin Munteanu, un fost jucator apreciat al lui Dinamo, capitan la ultimul titlu din istoria clubului, cel din 2007.

6. DUSAN UHRIN

Cehul ar putea ramane antrenorul lui Dinamo, doar daca Ionut Negoita ii indeplineste cateva cerinte dure. Printre acestea ar fi ca doar el se ocupa de transferuri, care sa nu mai fie facute peste capul sau, indiferent ca e vorba de veniri sau plecari, iar anumiti oficiali si jucatori vor fi indepartati imediat din anturajul echipei. Ultima runda de negocieri dintre Dinamo si actualul sau antrenor va avea loc astazi.