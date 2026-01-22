VEZI AICI cum s-a desfășurat meciul Dinamo Zagreb - FCSB

Campioana României a ajuns astfel la cinci înfrângeri în actuala stagiune UEL. Cu toate acestea, FCSB poate are șanse matematice de a prinde un loc de baraj la finalul fazei principale.



Ce a spus Ștefan Târnovanu după Dinamo Zagreb - FCSB

Portarul celor de la FCSB, Ștefan Târnovanu, a avut un discurs dur la finalul meciului de la Zagreb. Acesta spune că dacă echipa va rata accederea în play-off, va fi un sezon compromis pentru FCSB:

"Două goluri primite, apoi am echilibrat, după care finalul slab, slab, slab. Dacă nu vom intra în play-off, va fi un sezon compromis de tot. Nu aș vrea să zic nimic greșit la cald. Nu e ok ce se întâmplă, cum jucăm.

Fiecare șut pe poartă e gol. Cât timp primești patru goluri, e clar că puteai face mai mult. Cu 9 puncte ar fi șanse, dar avem -7 la golaveraj, o să vedem la final", a declarat Ștefan Târnovanu, după înfrângerea suferită pe terenul lui Zagreb.



În ultima etapă din faza principală, FCSB va primi vizita turcilor de la Fenerbahce. Meciul e programat pentru 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională.



Rezultatele FCSB în Europa League



Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1

Etapa 2: FCSB – Young Boys, scor 0-2

Etapa 3: FCSB – Bologna, scor 1-2

Etapa 4: Basel – FCSB, scor 3-1

Etapa 5: Steaua Roșie Belgrad – FCSB, scor 1-0

Etapa 6: FCSB – Feyenoord, scor 4-3

Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, scor 4-1

Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, programat pe 29 ianuarie



Clasamentul Europa League



FCSB se află pe locul 29 în faza principală din UEFA Europa League, cu șase puncte acumulate până acum.

