Uhrin, la VANATOARE dupa dezastrul de la Iasi: se cauta CARTITA de la Dinamo! "Le zic cum trebuie sa joace si dupa 30 de minute e totul in presa!" Ce spune de PLECAREA de la Dinamo

Dusan Uhrin e sub presiune dupa a doua infrangere consecutiva in play-out.

Uhrin lasa de inteles ca problemele din club l-au doborat. Intrebat daca ia in calcul sa plece, cehul spune ca nu vrea sa discute subiectul in acest moment.

"Sunt furios, era 0-0 cu 5 minute inainte de finalul meciului. Nu am pus in pericol poarta adversa, nu suntem periculosi. Trebuie sa ne gandim cum facem sa jucam mai bine. Eu spun cum jucam, apoi dupa 30 de minute afla presa, asta e foarte periculos pentru noi. Nu stiu cine vorbeste, dar vreunul dintre jucatori o face sau altcineva, nu stiu. Am pierdut cu 1-0, lucrurile trebuie sa se schimbe aici. Trebuie sa fim mai concentrati, sa eliminam greselile. Mereu facem greseli. Nu facem multe greseli, dar sunt erori-cheie. Nu vreau sa vorbesc de plecare acum!", a spus Uhrin la Digisport.