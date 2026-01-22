La finalul meciului, antrenorul Elias Charalambous a găsit cu greu explicații pentru prestația echipei sale.



Elias Charalambous, discurs dur după umilința de la Zagreb



Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, spune că echipa sa nu a avut deloc atitudine în acest duel cu Dinamo Zagreb:



"Adversarul nu a trebuit să facă mare lucru pentru a câștiga. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic. Sunt foarte, foarte dezamăgit. Le-am făcut meciul ușor adversarilor. Ceva trebuie să se schimbe! Dacă toată lumea ar fi jucat ca Olaru, lucrurile ar fi stat altfel.



Trebuie ca jucătorii noștri să fie înfometați după fotbal. Ceva trebuie să se schimbe. Nu contează adversarul, avem nevoie de foame de rezultate.



Trebuie să facem ceva, să schimbăm ceva. Nu mi-a plăcut deloc atitudinea echipei, avem nevoie de spirit de luptă. Nu am făcut nimic ca să oprim adversarul din drumul spre gol. Noi doar am călcat pe teren și i-am lăsat pe ei să marcheze. A fost clar că n-am fost motivați. Nu știu dacă ne-am pierdut spiritul, trebuie să-l regăsim cât mai repede.



Trebuie să ne trezim pentru meciul cu CFR Cluj. Dacă jucăm la fel, nu avem nicio șansă!", a declarat Elias Charalambous, după înfrângerea de la Zagreb.

În ultima etapă din faza principală, FCSB va primi vizita turcilor de la Fenerbahce. Meciul e programat pentru 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională.



Rezultatele FCSB în Europa League



Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1

Etapa 2: FCSB – Young Boys, scor 0-2

Etapa 3: FCSB – Bologna, scor 1-2

Etapa 4: Basel – FCSB, scor 3-1

Etapa 5: Steaua Roșie Belgrad – FCSB, scor 1-0

Etapa 6: FCSB – Feyenoord, scor 4-3

Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, scor 4-1

Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, programat pe 29 ianuarie



Clasamentul Europa League



FCSB se află pe locul 29 în faza principală din UEFA Europa League, cu șase puncte acumulate până acum.

