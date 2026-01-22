După doar 11 minute, tabela de scor arăta 2-0 în favoarea croaților, dar Daniel Bîrligea a reușit să reducă din diferență în minutul 42.

Daniel Bîrligea: ”Arbitrul a zis că el a văzut, dar nu știu ce a văzut!”

Totuși, după pauză, campioana României nu a mai existat, iar Dinamo Zagreb a mai punctat de două ori.

La finalul meciului, Daniel Bîrligea s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultat, dar și de prestația echipei. De altfel, atacantul a mărturisit că a aflat că nu va putea juca în partida cu Fenerbahce abia după finalul jocului.

Bîrligea a criticat arbitrajul jocului și a transmis că, în opinia sa, FCSB ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri în minutul 65, când a fost doborât în careul advers.

”Explicații sunt doar că trebuia să avem altă atitudine, să luptăm mai mult, nu am făcut asta, chiar dacă au fost momente. Nu am fost concentrați, a fost și din cauza oboselii. Trebuie să ne gândim la ce vine.

Am și vorbit că nu trebuia să facem asta și fix asta s-a întâmplat. Știam că ei joacă foarte bine în primele minute. Am primit două goluri foarte repede. Am început bine în repriza a doua, dar apoi am coborât iar ritmul. La pauză eram concentrați, dar cred că și ei și-au dorit să câștige și au dat totul.

Regret cartonașul galben, am auzit acum că nu mai joc meciul următor, nici nu știam. Arbitrul a zis că el a văzut, dar nu știu ce a văzut. Eu lovesc primul mingea, el mă lovește în talpă. Cred că era un penalty pentru noi acolo, când mă lovește în spate. Eram supărat pentru acel penalty.

Meciul cu CFR e decisiv pentru play-off. Avem nevoie de o altă atitudine. Trebuie să ne gândim doar la campionat, pentru că și acolo suntem varză”, a spus Daniel Bîrligea.

