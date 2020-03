BREAKING NEWS: Uhrin le-a zis jucatorilor ca PLEACA de la Dinamo dupa CUTREMURUL din play-out! Surpriza TOTALA: pe cine vrea Negoita in locul sau

Dinamo a ramas fara antrenor dupa 0-1 la Iasi, anunta Gazeta Sporturilor.

Uhrin (52 de ani) a anuntat ca pleaca dupa a doua infrangere in doua meciuri de play-out. Conform Gazetei, antrenorul s-a simtit tradat de jucatori. Cehul crede ca nu poate ajuta echipa si renunta la post dupa 7 luni. Le-a spus asta fotbalistilor, iar dimineata i-o va transmite si lui Ionut Negoita.

Uhrin a lasat de inteles ca e nemultumit de relatia cu echipa imediat dupa infrangerea cu Poli: "Le spun jucatorilor cum sa joace si in 30 de minute apare totul in presa. Nu stiu cine o face, jucatori sau altcineva, dar e foarte rau ca se intampla asta mereu!"

Dinamo are nevoie rapid de o solutie pentru banca tehnica. Adi Mihalcea, liber dupa despartirea de echipa nationala, unde i-a fost secund lui Contra, si Marius Croitoru (FC Botosani) sunt variantele preferate de Negoita. Primul pare varianta la indemana, fiind greu de crezut ca Marius Croitoru va renunta la postul de la Botosani in plina campanie de play-off. Mihalcea s-a declarat recent disponibil sa o antreneze pe Dinamo, unde a fost golgeter pe vremea in care era jucator.

Dusan Uhrin a fost aproape sa plece de la Dinamo si inainte de startul play-out-ului, insa atunci a decis sa continue, motivat de sustinerea aratata de suporteri si de promisiunile ca va avea mana libera asupra echipei.

Intrebat la finalul meciului cu Poli Iasi daca se gandeste sa plece, Uhrin a dat un raspuns scurt si a plecat din interviu: "Nu vreau sa vorbesc acum despre asta!"