Lazar isi DISTRUGE colegii dupa infrangerea de la Iasi: "Suntem ANTIFOTBAL! Sa se ia masuri urgent! Jucatori, staff, nu stiu!" Dinamo TREMURA de frica retrogradarii

Vali Lazar nu menajeaza pe nimeni dupa infrangerea lui Dinamo de la Iasi.

Mijlocasul spune ca se teme de retrogradare! Lazar ataca total si acuza pe toata lumea: "Dinamo e antifotbal in acest moment!"

"E greu pentru noi, am pierdut meciul. Frustrant e jocul nostru, nu putem sa castigam in deplasare de nu stiu cate luni, suntem anti-fotbal. Trebuie sa se faca o analiza, trebuie sa se faca ceva, nu sunt eu in masura sa fac asta. Trebuie sa se ia anumite decizii in cadrul clubului, ramane de vazut ce e de facut, nu stiu. Poate valoarea de pe transfermarkt e mai mica la alte echipe, dar la fotbal joaca toti mai bine ca noi. Cred ca se vor lua masuri la noi, nu se mai poate asa. Cand joci in deplasare la Iasi te gandesti la Cupa? Am pregatit ceva, am avut niste ocazii... Asta-i fotbalul. Cristea poate juca pana la 40 de ani in stilul asta! Nu stiu ce masuri se pot lua, jucatori, staff, orice! Sigur ca ne temem de retrogradare, daca lucrurile continua asa normal ca ne temem!", a spus Lazar la Digisport.