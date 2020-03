"Cainii" au facut o MEGA petrecere la Iasi cu femei si bautura! Povestea din spatele RUPTURII dintre Uhrin si Dinamo

Dinamo a ajuns la 3 puncte de zona rosie a play-out-ului si "cainii" se confrunta cu noi probleme.

Uhrin a anuntat ca intentioneaza sa demisioneze dupa esecul din deplasarea de la Iasi. Antrenorul a spus imediat dupa meci ca se simte tradat si cineva din club ii dezvaluie tactica de joc.

"Le zic cum trebuie sa joace si dupa 30 de minute este totul in presa", spunea Uhrin.

Un nou scandal a iesit acum la iveala. Potrivit gsp, dinamovistii ar fi dat o petrecere cu bautura la Iasi, la care ar fi participat si o femeie. Jucatorii s-au strans in camera la Vali Lazar si au facut un mare show in hotelul in care au stat la Iasi:

"Dusan a fost informat ca au fost cativa jucatori ce s-au strans la Vali Lazar in camera si-au dat-o pe bautura in hotelul in care s-a stat la Iasi. A fost o petrecere in toata regula. Uhrin a fost de-a dreptul socat atunci cand a fost informat ca a fost vazuta si o domnisoara mergand spre zona unde era sectorul petrecaretilor! Nu se stie, momentan, cine era si ce s-a intamplat mai departe. Dusan cand a aflat, l-a pus pe Florin Prunea sa investigheze cazul, doar ca oficialul ros-albilor n-a mai sosit inapoi cu niciun raspuns.

Nu a fost prima oara cand cehul a simtit si a vazut ca nu mai este ascultat de nimeni la echipa. La urechea lui a mai auzit si alta informatie ciudata, care l-a determinat sa nu mai existe comunicare intre el si echipa: unii jucatori mergeau si se plangeau la Bogdan Balanescu ca Dusan nu face nimic la antrenamente, ca sunt nepregatiti si ca ar fi mai bine pentru Dinamo sa plece! A mai vrut sa plece la finalul lui 2019, dar i s-a spus sa aiba incredere, sa aiba rabdare", spun sursele Gazetei.

Dusan Uhrin ar fi aflat de tot acest balamuc si a cerut conducerii sa verifice acest lucru si la club a fost pornita o ancheta.