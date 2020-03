"Dinamo poate sa joace in cupele europene!" Joaca in play-out, dar se gandesc la Europa League! Anunt de ULTIMA ORA facut de Ionel Danciulescu despre situatia de la Dinamo

Oficialii celor de la Dinamo au facut un anunt surprinzator.

Chiar daca evolueaza in play-out, Dinamo se gandeste din ce in ce mai mult sa joace in cupele europene, prin intermediul Cupei Romaniei. "Cainii" au ajuns in semifinalele competitiei dupa ce au trecut de Clinceni in sferturi, scor 1-0. In cursul zile de astazi, a avut loc o sedinta la sediul clubului in care s-a vorbit despre problema licentei pentru sezonul viitor.

"S-a vorbit in special despre viitorul clubului. Venind aceasta calificare in semifinale ar trebui sa luam si licenta pentru cupele europene pentru ca exista si aceasta posibilitate ca Dinamo sa ajunga in Europa League. Nu stiu, cred ca undeva la 170.000 sau 180.000 de euro (suma pentru obtinerea licentei pentru cupele europene). Pentru Liga 1 nu avem niciun fel de problema. Avem anumite solutii de rezolvare, aceasta discutie a fost facuta cu majoritatea angajatilor, pentru ca banii care intra in club sa se duca, in principiu, pentru aceasta licenta.

Va exista o intarziere de o luna sau doua luni. Aici nu includ jucatorii, vorbim de persoanele din administratie. La administrativ, banii sunt la zi. E o perioada mai grea, trebuie sa intelegem. Oamenii au inteles. Sunt de acord, pentru anumite persoane acesti bani conteaza. E o chestie de o luna de zile sau doua luni maxim. In aprilie ar trebui sa fim la zi", a spus Danciulescu la Digi.

Tweet Dinamo Liga 1 Ionel Danciulescu Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!