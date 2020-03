Prunea a incercat pana la 3 dimineata sa-l convinga pe Uhrin sa ramana la echipa! Cine vine antrenor la Dinamo

Dusan Uhrin se desparte de Dinamo.

Dezamagit de situatia de la echipa, acuzand si ca tactica lui ajunge imediat in presa, Dusan Uhrin a anuntat ca pleaca de la Dinamo. Florin Prunea, directorul general al "cainilor", a incercat pana la 3 dimineata sa-l convinga pe tehnician sa se razgandeasca, insa nu a reusit. Acesta anunta ca in urmatoarele zile se va rezolva problema actelor, iar un nou antrenor urmeaza a fi numit.

Suporterii au adus in discutie numele lui Adrian Mihalcea, insa Prunea spune ca decizia finala va fi a lui Negoita.

"Nu am discutat cu nimeni pana nu vom regla problemele cu Dusan. Este lista de antrenori, dar e greu de ales acum. Trebuie sa tina cont de situatia noastra. Acum, toate echipele, in afara de Viitorul, sunt acolo, la retrogradare. Vom vedea cand vom numi antrenorul.

Vreau sa vorbesc cu Dusan si sa reglam cu el. Singurul care va decide este Ionut Negoita. Suporterii au si ei un rol important, este normal sa tinem cont si de parerea lor.

Am stat pana la trei dimineata sa-l conving pe Dusan sa nu-si dea demisia unilateral. Imi pare rau ca nu am reusit sa-l conving pe Dusan sa ramana. El i-a anuntat pe baieti in vestiar.

Eu considera ca despartirea de un antrenor este cel mai grav lucru din viata unei echipe. Ne vom intalni cu Dusan pentru ca mai sunt cateva lucruri contractuale de reglat. Eu am incercat si ieri să-l conving", a spus Prunea la DigiSport.

Potrivit surselor www.sport.ro, Mihalcea nu a fost contactat de nimeni din conducerea lui Dinamo, iar actualul antrenor secund, Iulian Mihaescu, care are si licenta PRO, poate prelua functia de principal.