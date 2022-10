Nume surprinzătoare pentru Craiova lui Mititelu. Trei foști selecționeri, variante pentru banca oltenilor  

După înfrângerea cu Chindia Târgovişte, 0-1, Marius Croitoru a reziliat de comun acord contractul cu clubul FCU Craiova. Echipa ocupă locul 11 în SuperLigă, cu 15 puncte acumulate în 13 etape, și se află la doar șase puncte de Chindia, echipa aflată pe prima poziție retrogradabilă direct în Liga 2.

Cuplul Răducan - Drăgan pregătesc echipa, până va fi numit noul antrenor



De pregătirea echipei se vor ocupa, până la anunţarea noului antrenor, cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan. În acest moment, FCU Craiova are un lot cotat la 9.68 milioane de euro, al optulea din SuperLigă, cei mai valoroși fotbaliștii fiind Samuel Asamoah (850.000 de euro), Gabriel Iancu (750.000 de euro) și Sekou Sidibe (700.000 de euro).

Conform surselor Sport.ro, lui Adrian Mititelu i s-ar fi propus mai multe variante de antrenori români, dar patronul ar fi interesat de variantele Cosmin Contra, fost selecționer al României, Luigi Di Biagio, fost mare jucător în Serie A și fost selecționer interimar al Italiei, și Ilija Stolica, fost antrenor interimar al Serbiei, în timp ce testează și piața externă, pentru a remarca alți antrenori valoroși liberi de contract. Conform infomațiilor din presa românescă, alți tehnicieni luați în calcul de conducerea Craiovei ar fi Leo Grozavu, Mircea Rednic și Erik Linkar.

Contra, liber de contract după plecarea de la Al Ittihad



Cosmin Contra (46 de ani) este unul dintre cei mai importanți fundași dreapta din istoria naționalei României, pentru care are 73 de selecții și 7 goluri și cu care a participat la Euro 2000 și Euro 2008. "Guriță" a jucat la Poli Timișoara (1993-1995, 2005, 2010-2011), Dinamo (1996-1999), Alaves (1999-2001), AC Milan (2001-2002), Atletico Madrid (2002-2004), West Bromwich Albion (2004) și Getafe (2006-2010).

Ca antrenor, le-a pregătit pe Poli Timișoara (2010), Fuenlabrada (2012), Petrolul (2012-2014), Getafe (2014-2015), Guangzhou RF (2015), Alcorcon (2016), Dinamo (2017, 2020), România (2017-2019) și Al Ittihad Saudi Club (2021-2022). În palmaresul de antrenor se găsește o Cupă a României (2012-2013) și o Cupă a Ligii (2016-2017), fiind foarte aproape de titlu în stagiunile 2013-2014 și 2016-2017, când Petrolul și Dinamo au sperat, până în ultimele etape, că pot să iasă campioane.

Di Biagio, vicecampion european cu Italia, în 2000



Luigi Di Biagio (51 de ani) a evoluat ca mijlocaș central la Lazio (1988-1989), Monza (1989-1992), Foggia (1992-1995), AS Roma (1995-1999 / coleg cu Dan Petrescu), Inter Milano (1999-2003 / coleg cu Adrian Mutu), Brescia (2003-2006) și Ascoli (2007). Are 31 de selecții și 2 goluri pentru naționala Italiei, cu care a jucat finala Euro 2000, fiind considerat unul dintre cei mai buni mijlocași italieni ai generației sale.

Ca antrenor, a pregătit naționalele U20 (2011-2013) și U21 (2013-2019) ale Italiei, a fost interimar pe banca seniorilor "squdrei azzura" (2018), pentru amicalele cu Argentina (0-2) și Anglia (1-1) și a mai antrenat-o pe SPAL (2020). A reziliat contractul cu echipa din Ferrara, cu 15 etape înainte de finalul campionatului, când echipa sa era pe ultimul loc în Serie A.

Stolica a antrenat doar în spațiul ex-iugoslav, dar a fost aproape de FSCB



Ilija Stolica (44 de ani) a evoluat ca atacant la FK Zemun (1997-1998, 1999-2000, 2001-2002), Lleida (1998-1999), Partizan Belgrad (2000-2001), Metalurg Donețk (2003-2004), OFK Belgrad (2005), Sint-Truidense (2005-2006), RAEC Mons (2007-2008), OFI Creta (2009), Buducnost Podgorica (2010), New England Revolution (201-2011) și FC New York (2010). Are trei selecții pentru naționala U21 a Iugoslaviei.

Ca antrenor le-a pregătit pe Partizan (2015, asistent / 2022, principal), Serbia U17 (2015-2016), FK Vozdovac (2016-2017), Olimpija Ljubljana (2018), Serbia U21 (2019-2021) și Serbia (2021, interimar). În 2019, acesta a fost aproape să semneze cu FCSB, după ce stoperul sârb Bogdan Planic l-a propus patronului Gigi Becali. Până la urmă, latifundiarul l-a numit antrenor al echipei pe Bogdan Vintilă.