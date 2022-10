Adrian Mititelu, nemulțumit de Marius Croitoru: „Poveștile lui nu au legătură cu realitatea!” Ce a spus înainte ca antrenorul să fie demis

Înainte ca FCU Craiova să se despartă în mod oficial de Marius Croitoru, Adrian Mititelu, patronul grupării din Berceni, a vorbit despre antrenor și a evidențiat faptul că i-a oferit deplină libertate.

Totodată, finanțatorul s-a mai legat de faptul că echipa se află într-o continuă scădere, însă niciodată nu s-a gândit că ar putea să-l demită pe Marius Croitoru.

Mititelu: „Dacă nu are soluții, nu are rost să mai continue”

„Nu știu dacă i-a cerut cineva demisia, eu am înțeles că suporterii îl susțin, nu că i-au cerut demisia. Nu știu, dar o să am o discuție cu el să vedem dacă are vreun antitdot la această situație pentru că lucrurile nu mai pot continua așa. I-am oferit și libertate 100% și încredere, dar după un asemenea joc, lucurile se schimbă.

Trebuie să îmi spună că are soluții. Dacă nu are soluții, nu are rost să mai continue. Dacă are soluție și știe care este cauza și are și tratamentul, atunci e ok, e un om pe care îl apreciez. Din păcate, știți cum e la fotbal? Lăsând la o parte rezultatul, dar jocul de azi e o rușine. Cum să mă mai bat eu cu CSU, să câștig războiul în Craiova cu astfel de joc. Ce să mai...ce vorbim de play-off cu astfel de joc.

Jucători pe care nu îi mai recunosc, efectiv, nu au nicio treabă băieții, plătiți la zi, condiții, vin și ei pe la stadion să joace fotbal din când în când. Nu se poate așa ceva. Nu știu, sunt dărâmat. Nu rezultatul m-a dărâmat, ci jocul e lamentabil. Repriza a doua de la Mioveni și meciul de astăzi, e ceva de nici nu mă pot uita să văd rezumatul, atât de rușine îmi e de jocul ăsta.

E de mai mult timp în cădere liberă echipa, eu am simțit asta, dar am mers pe faptul că au fost niște situații, au fost jucători accidentați, au fost jucători importanți lipsă, am mai avut și puțin ghinion. Nicio echipă nu are o perioadă foarte bună, dar la noi jocul scârțâie de vreo 5-6 etape.

Nici vorbă de conspirație împotriva antrenorului, de unde să fie? Cred că e o abordare greșită și a jocurilor, adversarii au văzut ce jucăm, vin aici se aglomerează în mijlocul terenului, fac pressing, s-a văzut și lipsa lui Achim astăzi. Cu toate astea, trebuia să abordăm jocul altfel. Probabil că am și ignorat forța de joc a celor de la Chindia, deși în meciul cu Rapid au arătat foarte bine. Îi felicit, au câștigat cele trei puncte fără discuție. Dacă te uitai la televizor și întrebai cine merită să intre în play-off, păi au arătat de trei ori mai bine decât noi.

Ai noștri, îmbrăcați bine, hrăniți bine, se antrenează bine, dar la joc mai puțin. Am avut 7-8 jocuri foarte bune, i-am lăudat poate prea mult, am spus-o din suflet, am avut și momente când am mai și fost pozitiv ca să acopăr eventualele lucruri care ne dezbinau legate de joc și atitudine pe la echipă. Acum s-a umplut paharul și sincer sunt dărâmat, fără chef de a mai face ceva în fotbal. După atâția ani de suferință și chin și bani irosiți prin fotbal, să te trezești cu astfel de joc, pe bune, îți pui întrebări.

Am jucători foarte bine plătiți. E buget de play-off, condițiile sunt de play-off, dar în ultimele etape rezultatele și jocul nu ne ajută. Atât de urât a fost jocul încât mă sperie, pe bune.

Nu cred că avem nicio șansă să câștigăm următoarele două meciuri pentru că nu văd nicio perspectivă. Eu sunt sincer, spun franc. La ce am văzut la Mioveni și astăzi nu văd nicio perspectivă, anul ăsta trebuie să ne gândim să nu avem emoții pentru retrogradare. Restul sunt povești, ce vrem noi, ce facem noi, ce susținem că vrem. Dacă nici când ai totul la zi și ai condiții, e și un lot destul de echilibrat și nu poți oferi un joc, nu poți să vii cu aceeași păcăleală la fiecare meci, să te bazezi doar pe realizările individuale.

Concluzia este că e un meci care mi-a schimbat toată perspectiva și mi-a schimbat planurile, mi s-a luat gândul de la play-off, grija e să nu intrăm urât în zona retrogradării. Nu am văzut în vestiar ceva care să mă încânte. Nu am văzut în vestiar decât niște oameni cu capete în pământ și nu a fost niciunul în stare să îmi dea o explicație. Decât niște povești ale lui Croitoru care nu au nicio legătură cu realitatea. Povești așa frumoase, să fie bine să nu fie rău, că trebuia să merg eu mai des pe la echipă. Păi, ce să fac eu la echipă, ce, eu sunt paznicul echipei? Asta e viața, ăsta e fotbalul, mergem înainte, că înainte era mai bine.”, a declarat Marius Croitoru.

FCU Craiova - Chindia Târgoviște 0-1

Chindia Târgoviște a reușit să se impună pe teren advers cu FCU Craiova, partidă încheiată la limită, scor 1-0, grație reușitei lui Doru Popadiuc din minutul 64, care nu i-a dat nicio șansă lui Robert Popa cu șutul său.

În următoarea etapă, Chindia va primi vizita lui CS Mioveni duminică, 16 octombrie, de la ora 14:00, în timp ce FCU Craiova va face deplasarea pentru confruntarea cu FC Botoșani, programată sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 15:30.