Oltenii au ajuns la al treilea meci consecutiv fără victorie, având două înfrângeri și o remiză obținute în ultimele trei etape. FCU Craiova a pierdut și meciul cu Chindia Târgoviște, care a urcat o poziție, de pe ultimul loc în clasamentul Superligii.

La finalul partidei, Adrian Mititelu a mers în vestiar peste jucători, furios pentru jocul pe care l-a văzut, după cum a dezvăluit chiar Marius Croitoru la flash interviu. La plecarea de la stadion, Adrian Mitielu a vorbit despre înfrângerea suferită, furios pe prestația echipei sale.

Adrian Mititelu, un car de nervi după înfrângere: „Să joci atât de prost!”

Patronul oltenilor a avut cuvinte dure la adresa jucătorilor săi, nemulțumit de jocul slab prestat în ultimele două etape.

„Dă-o dracu' de posesie, că m-am săturat de posesie și nu știu cum am avut 60% posesie că eu am văzut mingea doar la cei de la Chindia. Sincer, un meci foarte urât, rar mi-a fost dat să văd un meci atât de urât în cei 20 de ani de când sunt în fotbal, nici măcar în anii 2005, 2006, când am promovat și întâlneam echipe foarte puternice nu am fost așa de neputincioși ca astăzi.

Nu știu, sincer e un joc care m-a dat peste cap și nu înțeleg ce s-a întâmplat. De asta am vrut să vorbesc și cu băieții. Nu știu, parcă e o altă echipă, nu îi mai recunosc, sincer. Problema e că nu e o întâmplare, echipa de vreo 3-4 meciuri are o problemă. Tot am încercat că e o chestiune de moment, că mai sunt și perioade mai proaste, dar jocul de astăzi e un joc care nu are nicio legătură cu ceea ce ne-am dorit, am susținut și cu ceea ce am sperat noi.

Sunt dărâmat, mi-a tăiat tot entuziasmul și toate speranțele. Un joc ca ăsta, nici măcar nu puteau să îmi explice, toți stăteau, sunt niște surdomuți pe acolo cu care nu ai ce vorbi, pe cuvânt. Îmi cer scuze, nu vreau să jignesc, sunt niște oameni care nu...nu poate nimeni să îmi aducă nicio explicație și asta e grav. Nu pentru asta ne-am făcut toate planurile, efectiv, e un joc de care îmi e rușine și mi-e rușine să mai spun cuvântul play-off după un astfel de joc. Dacă mai facem două jocuri ca astea nici măcar nu știu dacă mai putem să rămânem în Liga 1.

Așa ceva, să joci atât de prost și atât de...fără nici cea mai mică dorință de combativitate, să realizeze în ce postură se află, ce obiective are clubul, cât de corect a fost clubul cu tine, ce condiții am oferit aici. Să vină o echipă să te domine în așa hal”, a declarat Adrian Mititelu la finalul meciului.