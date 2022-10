Adrian Mititelu, gata să renunțe la FC U Craiova: "Dau clubul pe zero lei, fără datorii!". Săgeți și către Croitoru

Mititelu s-a arătat foarte deranjat de faptul că mai mulți suporteri l-au înjurat și spune că singurul vinovat pentru forma slabă traversată de echipă este Marius Croitoru, antrenor care a demisionat în urma eșecului de ieri cu Chindia Târgoviște, scor 0-1.

Adrian Mititelu spune că vrea să cedeze gratis FC U Craiova

De asemenea, finanțatorul oltenilor anunță din nou că vrea să cedeze gratis clubul, fără datorii și le cere suporterilor din Peluza Sud să găsească un om de afaceri serios, care poate oferi garanțiile necesare.

"Vreau să știți că am și eu o limită. Am spus de multe ori și o spun și acum: știu că sunt prostul României la fotbal, am cheltuit zeci de milioane și n-am reușit să fac performanța pe care unii dintre voi o vreți. E ușor de a ne compara noi cu ce făceau alții acum 30-40 de ani, sprijiniți de sistem, regimul comunist. Atunci era o echipă genială, cu jucători care nu se vor mai naște. Eu am vrut să fac multe la acest club, numai că n-am reușit să fac ceea ce mi-am propus.



S-ar putea să existe unii mult mai pricepuți decât mine. De aceea vreau să vă spun încă o dată că reafirm dorința de a ceda clubul. Zero lei! Îl dau gratis. Pe cuvânt de onoare, nu e cacealma! Zero lei costă acest club. Și cred că mai sunt și ceva bani în cont. Să vină, să se facă un comitet de inițiativă din partea Peluzei Sud. Am văzut că sunt foarte mulți băieți deștepți acolo care au idei, sugestii. Să găsească un investitor, iar eu vă dau cuvântul de onoare că acest club îl cedez cu suma de zero lei, fără datorii. Numai să fie o garanție de continuitate, nu să vină unul trimis de Rotaru și să închidă clubul a doua zi. Singura garanție este de a avea continuitate, să-mi ofere niște garanții decente că are posibilitatea și dorința de a continua minim trei ani. Nu să vină pentru a scăpa CS U de concurență în Craiova.

Am și eu o limită. Nu pot să fiu înjurat la nesfârșit. Nu aveți încredere în mine, am înțeles, nu sunt eu bun. Vă rog să găsiți pe altcineva să vă îndeplinească dorințele și doleanțele. Eu unul am făcut tot ce a depins de mine și în continuare voi face, pentru că nu abandonez clubul. Să nu credeți asta pentru că e vorba de muncă și pasiunea de o viață.

Nu vreau să credeți că sunt arogant cu fanii sau că îi subestimez. Din contră, pentru ei am făcut aceste sacrificii, dar să fie clar: nu voi puneți antrenorul, nu voi stabiiți ce jucători sunt buni sau răi. Eu sunt cel care voi decide, atât cât voi avea puterea în clubul ăsta. Când va veni cineva care poate să ducă mai departe munca mea, atunci să răspundă altceva. Deocamdată, eu sunt cel care decide.", a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: "Croitoru a dat greș! Nu se mai putea continua"

În ceea ce îl privește pe Marius Croitoru, Adrian Mititelu spune că nu se mai putea continua colaborarea, iar despărțirea a fost una amiabilă.

"N-avea nimeni nimic cu Marius, dar, în momentul în care echipa joacă în asemenea hal, apar probleme. Nu e de vină nimeni pentru prestația echipei. Doar antrenorul. Ca principiu vorbesc. Pot fi jucători care au avut o zi mai proastă, dar jocul colectiv suferă. La nicio echipă din lume nu poți să rămâi dacă jocul arată așa. Nu pot decide suporterii. Știe un suporter mai bine decât mine ce se întâmplă în club? Am primit mii de mesaje și fel și fel de tâmpenii și aberații. Nu mai spun de injurii și alte lucruri jenante pentru un om care și-a sacrificat viața pentru echipa asta.



La finalul meciului am fost înjurat. Dar de ce am fost înjurat eu? Au niște nebunii în cap, cum că eu vreau să-l dăm afară. Dacă voiam, îl dădeam foarte bine. Îmi trebuia mie scandal? A fost dorința lui și a venit într-un moment în care nu se mai putea continua. Mai sunt și alte motive pe care nu vreau să le spun aici. Am hotărât să avem o despărțire amiabilă. E un om extraordinar, îl apreciez, dar aici a dat greș, ăsta este adevărul. E un adevăr care nu poate fi omis", a mai spus Adrian Mititelu.

FC U Craiova ocupă locul 11 în Superliga, cu 15 puncte acumulate în primele 13 etape. Pentru olteni urmează meciul cu FC Botoșani, programat sâmbătă, de la ora 15:30.