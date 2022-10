Reacție surprinzătoare a lui Mititelu după plecarea lui Marius Croitoru: „Unii jucători s-au plâns!” Ce i-a zis antrenorul înainte de demisie

Adrian Mititelu a oferit prima reacție după ce FCU Craiova s-a despărțit de Marius Croitoru. Antrenorul nu a stat pe banca tehnică a oltenilor nici măcar patru luni.

„Da, am vorbit, am vorbit. Și când am mers în vestiar și, ulterior, ne-am întâlnit la mine la birou. El a venit să spun așa croit să plece, că tinde că nu se mai poate face nimic. Eu nici nu m-am gândit vreodată că vom ajunge la o asemenea chestiune.

Nici măcar când au fost meciuri și mai frustrante ca acesta. Însă, nu vă ascund că erau anumite nemulțumiri ale unor jucători vizavi de ce se întâmplă la echipă. Am încercat să-i impac pe toți. Nu neapărat că s-au plâns, am auzit niște ofuri... Nu am intrat în contact cu el, dar am încercat să transmit unitate.”, a subliniat Adrian Mititelu la televiziunea Digi Sport.

FCU Craiova - Chindia Târgoviște 0-1

Chindia Târgoviște a reușit să se impună pe teren advers cu FCU Craiova, partidă încheiată la limită, scor 1-0, grație reușitei lui Doru Popadiuc din minutul 64, care nu i-a dat nicio șansă lui Robert Popa cu șutul său.

În următoarea etapă, Chindia va primi vizita lui CS Mioveni duminică, 16 octombrie, de la ora 14:00, în timp ce FCU Craiova va face deplasarea pentru confruntarea cu FC Botoșani, programată sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 15:30.