Planic i-a propus un antrenor lui Becali! Numele ajuns pe lista sefului FCSB pentru banca tehnica: ca fotbalist a fost ok, ca antrenor e zero pana acum

Un antrenor sarb a fost propus la FCSB.

FCSB isi cauta antrenor, iar variantele aparute pana acum nu s-au concretizat. Toni Conceicao a mers la discutiile cu Becali, dar a plecat la fel cum a venit - fara un agreement.

ProSport scrie ca la FCSB si jucatorii incearca sa propuna antrenori. Este cazul sarbului Bogdan Planic, cel care a pus o vorba buna pentru un conational.

Sursa citata scrie ca Bogdan Planic l-a recomandat la FCSB pe antrenorul Ilija Stolica, in varsta de 40 de ani. Acesta este liber de contract de cateva luni.

Cine este Ilija Stolica

Ilija Stolica este un antrenor sarb in varsta de 40 de ani. Ca jucator, acesta a evoluat la in Serbia, Ucraina, Belgia, Spania, Grecia si Statele Unite. Ca antrenor, acesta este la inceput.

Stolica a fost fotbalist la Zemun, Partizan Belgrad, Metalurg Donetsk, Sint-Truiden, Mons, OFI Creta, New York Revolutions si FC New York. Acesta si-a incheiat cariera la varsta de 32 de ani, apoi a intrat in antrenorat.

Pana acum, cariera de antrenor a lui Ilija Stolica este una stearsa. El a avut experiente la juniorii lui Partizan si la nationala U17 a Serbiei, apoi la echipe precum Vozdovac si Vojvodina. Ultima sa echipa este NK Olimpija, din Slovenia, unde a rezistat doar 5 meciuri.