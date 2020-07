"Nu vor VAR, e ridicol! Sa mearga la firme de constructii si sa varuiasca!" Atac DUR la adresa LPF si FRF: "Au un patent diabolic! Ei stabilesc ierarhiile!"

Liga 1 nu va beneficia de sistemul VAR nici in sezonul 2020 - 2021.

Adrian Porumboiu crede ca tehnologia VAR nu se vrea implementata in Liga 1, iar in spatele acestei decizii ar sta Liga si Federatia.

Fostul arbitru si finantator al echipei Vaslui spune ca tehnologia ar putea fi introdusa foarte usor daca s-ar vrea acest lucru, insa 'cei care umbla la butoane' nu au niciun interes sa o faca.

Porumboiu acuza LPF si FRF ca au creat un 'patent diabolic' in ultimii 30 de ani, prin care stabilesc ierarhiile in campionatul romanesc:

"Toata lumea vrea VAR, Federatia vrea VAR. Oamenii astia trebuie sa se duca la firme de constructii, sa varuiasca! Mi se pare incredibil! Da orice club 100-120 de mii, mai da Federatia cat mai da si in 6 luni de zile e gata. Daca vrei un campionat corect.

FRF s-a dat cu detergent pe sticla care o inconjoara. In interior nu s-a schimbat nimic. Liga are un patent diabolic cu Federatia prin care ei stabilesc ierarhiile in campionatul romanesc de 30 de ani. Stiu ce influente sunt, sa nu vina cineva sa imi spuna ca nu se poate implementa acest VAR care ar clarifica toate lucrurile si clasamentul ar arata cu totul diferit. Cei care au fost la butoane inca mai sunt, cei care umbla cu prostii inca mai sunt. Nimeni nu are niciun interes ca lucrurile sa intre pe un fagas normal.

Este un punct de vedere pe care ar trebui sa il ia in considerare toti care sunt implicati in fotbalul de prima liga.

Nu vor VAR, punct! E ridicol sa ii auzi ca nu pot sa implementeze acest program pe care toate campionatele serioase l-au implementat. Aici ne aflam si asta este situatia", a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport.

