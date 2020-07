Razvan Marin se iubeste cu Crina, o tanara studenta la Medicina.

Cei doi s-au despartit in primavara, dar n-au rezistat prea mult timp departe unul de celalalt. Il intelegem pe Razvan. :)



Crina isi innebuneste urmaritorii de pe Instagram cu imagini care fac imaginatia s-o ia razna. Razvan si Crina se afla acum in Mykonos pentru o scurta vacanta inainte ca Ajax sa reia pregatirile pentru noul sezon.