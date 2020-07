"VAR salveaza din nou Madridul si o RETROGRADEAZA pe Leganes!" Real nu scapa nici in ULTIMA ETAPA! Scandal URIAS in La Liga dupa o noua faza controversata | VIDEO

Din articol VIDEO

Real Madrid a fost in centrul unei controverse chiar si in ultima etapa din La Liga, meci la care erau matematic campioni.

Madrilenii au fost acuzati in mai multe randuri in acest final de sezon de La Liga ca au fost favorizati de arbitraj. De la reluarea sezonului, presa din Spania nu s-a ferit sa scoata in evidenta faptul ca inclusiv VAR a ajutat echipa lui Zidane in anumite momente.

Real nu a scapat de o polemica nici un ultima etapa, iar aseara, la meciul cu Leganes, Jovic a fost implicat intr-o faza controversata.

In minutul 84, la o lovitura de colt a lui Leganes, mingea deviata il loveste pe Jovic in cont, insa nici arbitrul si nici cei din camera VAR nu au decis ca trebuie acordat penalty, desi mingea l-a lovit evident pe atacantul sarb in mana.

Scorul era 2-2 in acel moment, iar cu o victorie, Leganes s-ar fi putut salva de la retrogradare. Leganes a terminat cu 36 de puncte sezonul, la un singur punct de Celta Vigo, care a fost prima echipa de deasupra liniei.

"VAR salveaza din nou Madridul si o retrogradeaza pe Leganes", au titrat cei din Sport.es.

"Controversa lui Andujar Oliver. De neinteles ca nu a dat penalty la Jovic!", au scris si cei din Marca.

Pues para terminar mi hilo, última jornada. Leganés, 2; Madrid, 2. Penalty no pitado por mano de Jovic. Otra más. Hubiesen acabado 3-2. Un punto más. Y ya son 13. Vergonzoso. Y descienden a otro equipo de Madrid. Luego pedirán que ascienda. pic.twitter.com/HtTajF7KLj — Luiskar Thunder (@Luiskar65) July 19, 2020