LPF exclude varianta unei Ligi 1 cu mai multe echipe! Ce se va intampla cand nu vor mai fi date disponibile pentru reprogramarile partidelor

Reprezentantul Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre cum s-ar putea organiza Liga 1 in perioada urmatoare.

Justin Stefan a declarat ca nu se ia in considerare varianta cresterii numarului de echipe.

"In astfel de momente, in care se prefigureaza la orizont mai multe probleme economice, la nivelul intregii societati, este greu sa ai in vedere cresterea numarului de echipe la nivelul Ligii 1.

Pana la momentul in care competitia nu va mai putea continua, preferam sa nu discutam pe astfel de scenarii", a spus Stefan pentru AntenaSport.

Reprezentantul LPF a dezvaluit si cum se vor face reprogramarile meciurilor amanate atunci cand nu vor mai exista date libere.

"Momentan avem date disponibile pentru reprogramarea meciurilor. Avem acel moment, 28-29 iulie, daca mai apare vreun caz, jucatorul respectiv va fi izolat, retestat in 5 zile. Nu stim daca ceilalti se vor putea antrena, depinde de cei de la DSP.

Obiectivul nostru ramane acela de a termina competitia pe teren. Cand nu vor mai exista date, ne vom intalni cu cluburile din Liga 1 si ele vor decide, in cadrul Adunarii Generale, ce se va intampla.

Vom discuta pe toate scenariile pe care le vom avea. Analizam situatia ca echipele sa fie obligate cu juniorii si vedem ce putem decide pentru a nu dezechilibra competitia si a respecta principiul meritului sportiv la care tinem.

In momentul de fata nu se discuta despre niciun protocol. Nu exista prevederi care sa duca la sanctionarea cluburilor prin pierderea meciurilor cu 3-0. Nu am discutat ca Liga sa impuna cluburilor sa aiba minim 16 jucatori pe foaia de joc", a mai declarat secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal.