"Nu vedeti in ce tara traim? A fost un moment penibil pentru ei!" Florinel Coman, reactie nervoasa dupa ce a fost agresat de fani: "A fost o prostie!"

FCSB a castigat primul meci dupa o serie incredibila de cinci partide pierdute. FCSB a castigat meciul cu Viitorul, scor 2-1.

FCSB pare ca incepe sa iasa din perioada neagra si a urcat acum de ultimul loc pana pe pozitia a zecea. In perioada in care echipa pierdea meciuri pe banda rulanta si era eliminata din Europa League, jucatorii FCSB au fost luati in colimator de fani.

Florinel Coman a fost unul dintre ei. Jucatorul FCSB a fost jignit saptamana trecuta de un grup de suporteri in timp ce isi facea cumparaturile. Intreaga scena a fost filmata si postata de retelele de socializare. Coman nu a reactionat in fata suporterilor, insa a comentat situatia neplacuta in care s-a aflat.



"A fost o prostie. Nu vedeti in ce tara traim? A fost un moment penibil pentru ei. Eu n-am avut nicio treaba, am mers pe strada. In rest, nu s-a intamplat nimic", a spus Florinel Coman.