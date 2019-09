Transfer total NEASTEPTAT la FCSB! Un fost campion cu CFR Cluj in ultimele 2 sezoane este aproape sa semneze

FCSB incearca sa dea o lovitura uriasa in ultima zi de mercato!

Fundasul dreapta de 22 de ani, Cristi Manea, poate ajunge la FCSB! Internationalul roman nu si-a gasit pana acum echipa dupa plecarea de la CFR Cluj iar cei de la FCSB spera sa profite si sa-l aduca in aceasta vara!

"Manea e jucatorul vizat de FCSB. Dar înca nu este finalizata discutia" a spus Narcis Raducan pentru Digi Sport.

Dorit si in Italia

”Sunt discutii. Nu am reziliat cu nimeni, dar sunt discutii. E posibil sa avem parte de o surpriza placuta la veniri. Veti afla maine. Nu pot sa va spun mai mult” spunea Narcis Raducan inaintea partidei cu Viitorul.

Transferul nu este rezolvat, Manea declarand recent ca isi doreste sa joace in strainatate dupa 2 titluri in Liga 1 cu CFR Cluj. Manea are oferta de la Hellas Verona.