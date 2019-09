FCSB - VIITORUL 2-1 | Hagi l-a pus la punct pe Eric! "Cand o sa arate cum trebuie, atunci revine! Mi-a promis" Reactia dura a Regelui

Viitorul a pierdut sansa de a urca pe locul 1 in Liga 1.

Viitorul a pierdut cu 1-2 duelul cu FCSB si sansa de a urca pe locul 1 in clasamentul Ligii 1.

Gica Hagi a spus ca greselile apararii au adus aceasta infrangere si a clarificat situatia lui Eric.

Regele a explicat ca problema greutatii este una foarte importanta la Viitorul.

"O greseala mare la al doilea gol. Tiru isi face pasii gresit. Marcajul in careu... doi jucatori care nu l-au tinut pe unul.

Nu v-am zis ca Eric e accidentat? Vom vedea cand o sa revina. Intrebati-l pe el. Cand o sa arate cum trebuie, cand o sa fie asa cum imi place mie. Asa cum mi-a promis! El mi-a promis mie! Eu il vreau in echipa! Data trecuta a gresit, nu stia nimic. Singura greseala a mea a fost ca am gresit kilogramele pe care le-a luat intr-o saptamana. I-am zis ca trebuie sa scape de kilograme, ca in rest, poate e mai bun ca mine. La mine trebuie sa stai bine din punct de vedere fizic. La mine e o problema daca sunt kilograme in plus. In fotbalul de azi pe maine, se poate orice. In fotbalul mare sunt anumite conditii", a spus Gica Hagi dupa meci la DigiSport.