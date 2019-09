FCSB - VIITORUL 2-1 | Adi Popa, ACID dupa ce a inscris in duelul cu Viitorul! "La noi auzi mereu ca e gras, ca are fundul mare" Ce a spus despre meciul cu Guimaraes

FCSB a scapat de ultima pozitie in Liga 1.

Adi Popa a fost unul dintre marcatorii FCSB-ului si a declarat ca putea ajuta echipa si in meciul cu Guimaraes, daca era folosit. Popa a explicat ca aceasta a fost si motivul pentru care a rabufnit dupa ratarea calificarii in grupele UEL, cand a vorbit despre "deciziile proaste" care au condus la rezultatul negativ pentru echipa sa.

Adi Popa i-a criticat pe cei care au vorbit despre problemele sale de greutate, spunand ca aceasta nu este o problema si ca el va face tot ce ii sta in putere sa ajute echipa.

"Ma bucur foarte mult ca am castigat, ma bucur ca am parasit pozitia aceea in clasament. O sa o luam pas cu pas, o sa ne pregatim. O sa incepem sa aratam mai bine. In seara aceasta am aratat mai bine.

Probabil a fost atitudinea, am abordat meciul diferit, i-am blocat bine la centru si am reusit sa ne cream ocazii importante.

Nu ascund faptul ca am fost foarte dezamagit, chiar daca am dat un gol azi, nu e nimic diferit. Consideram ca aveam dreptul sa joc in meciul acela. Am auzit discutii ca sunt gras, ca nu stiu ce. La ultimul cantar aveam un kilogram 400 in plus. La noi auzi mereu ca e gras, ca are fundul mare. Consideram ca puteam sa joc in meciul acela important din Europa, ca puteam ajuta, avand experienta. Puteam sa ajut, cum am facut si in seara aceasta. Eu stiu ca tot ceea ce depinde de mine, voi face!", a spus Adi Popa dupa meci, la DigiSport.