„Nerazzurrii” defilează în campionat sub comanda tehnicianului român. După victoria zdrobitoare obținută duminică în deplasare, 5-0 cu Sassuolo, Inter și-a consolidat poziția de lider, având un avans de opt puncte față de urmăritoarea AC Milan, chiar dacă rivalii au un meci mai puțin disputat.

Totuși, cheia succesului din acest sezon nu stă doar în tactică, ci într-o schimbare radicală a modului de lucru la baza de pregătire. După un sezon 2024-2025 dezamăgitor sub comanda lui Simone Inzaghi, în care echipa a ratat toate trofeele majore din cauza numeroaselor probleme medicale, Chivu a venit cu o nouă abordare.

Chivu a pus capăt accidentărilor pe bandă rulantă

Antrenorul de 45 de ani a reușit să rezolve cea mai mare vulnerabilitate a echipei: fragilitatea fizică. Corriere della Sera notează că Chivu a implementat noi metode de antrenament care au redus drastic numărul jucătorilor indisponibili.

Dacă în mandatul anterior infirmeria era mereu plină, în actuala stagiune, cu excepția lui Denzel Dumfries și Hakan Calhanoglu, toți jucătorii cheie au evitat accidentările de lungă durată. Dincolo de aspectul fizic, sursa citată menționează că românul a readus armonia în vestiar și a insuflat o încredere uriașă jucătorilor la ședințele de pregătire.