FCSB - VIITORUL 2-1 | Vintila i-a raspuns lui Adi Popa dupa criticile jucatorului! "Eu decid cine joaca si cine nu joaca" Ce s-a intamplat la meciul cu Guimaraes

FCSB a urcat pe 10 in Liga 1.

FCSB a reusit prima victorie dupa 5 etape consecutive cu infrangere in campionat. Echipa antrenanta de Bogdan Vintila a invins cu 2-1, gratie golurilor lui Adi Popa si Gnohere.

Dupa meci, antrenorul FCSB a spus ca se bucura pentru victorie, mai ales pentru jucatori. Vintila a explicat si motivul pentru care Tanase a ramas pe banca. Acesta a avut dureri si nu a mai putut evolua nici cu ajutorul infiltratiilor.

Vintila i-a raspuns si lui Adi Popa, care a criticat decizia antrenorului de a nu evolua in meciul de Europa cu Guimaraes. Tehnicianul a spus ca deciziile ii apartin lui si ca jucatorul poate crede ce doreste, insa aceea a fost strategia sa la momentul respectiv.

"Aveam nevoie de aceasta victorie. A fost un joc foarte bun tactic, ma bucur foarte mult ca am reusit sa castigam, in primul rand pentru jucatori! Am avut doi fundasi centrali suspendati, asa ca am apelat la cei mai experimentati jucatori. Atunci cand stii jocul, totul devine mult mai usor.

Tanase are o problema la picior si a jucat cu infiltratii pana acum. Acum nu a mai reusit. Sunt foarte bucuros ca a cerut sa fie cu echipa pe banca.

De Balgradean am observat de la inceputul jocului ca are o problema. Avem timp in pauza sa ne refacem.

Eu ma bucur ca Harlem da goluri si cu kilograme in plus.

Cel desemnat era Hora pentru penalty, dar a suferit acel fault si nu era in depline capacitati de a bate. Asa ca l-am desemnat pe Vina.

Mai asteptam un jucator? Daca asteptam, sa vina, cu drag!

Eu stiu ce am in vestiar, ce vorbesc si ce fac jucatorii mei. Mai departe, nu e problema mea.

Toata lumea are posibilitatea sa arate ca e buna. Adi Popa a facut un joc bun si sunt multumit. In Europa am abordat altfel jocul si nu a jucat el. Este opinia lui ca putea sa joace. Pana la urma, eu decid aici cine joaca si cine nu joaca", a spus Vintila dupa meci la DigiSport.