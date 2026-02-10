Directorul sportiv al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Pierre Ducrey, a confirmat că decizia de a începe proba de coborâre la Jocurile Olimpice din 2026 i-a aparţinut exclusiv lui Lindsey Vonn , care a ales să concureze în ciuda unei rupturi de ligamente încrucişate.

În urma căderii lui Lindsey Vonn, CIO, prin intermediul directorului său sportiv, Pierre Ducrey , a reiterat că decizia de a participa aparţine exclusiv sportivei, care a riscat să participe la aceste Jocuri în ciuda unei rupturi de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng, suferită la sfârşitul lunii ianuarie. „Gândurile noastre sunt alături de atletă după această accidentare gravă. Este clar că pentru proba de coborâre, le oferim atleţilor oportunitatea de a se antrena, pentru a ne asigura că sunt capabili să schieze pe traseu, aşa cum este necesar pentru toţi atleţii. Asta s-a şi întâmplat”, a explicat el într-o conferinţă de presă.

„A putut să se antreneze şi a luat decizia, alături de echipa excelentă pe care o are, să participe. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că putem spune că ar fi trebuit sau nu să participe. Acea decizie i-a aparţinut ei şi echipei sale. Ea a luat acea decizie şi, din păcate, a dus la accidentarea ei, dar cred că aşa se ia decizia pentru fiecare atletă care participă la coborâre”, a adăugat el.

Campioana olimpică la coborâre din 2010 încerca o performanţă incredibilă, ţinând spre aurul olimpic după ce şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior de la genunchiul stâng la sfârşitul lunii ianuarie. Îşi reluase cariera iarna trecută, după aproape şase ani de absenţă, şi era considerată o mare favorită pentru Jocurile Olimpice din 2026, cu un palmares impresionant de şapte clasări pe podium în nouă curse, inclusiv două victorii, înainte de accidentul de la Crans-Montana (Elveţia).