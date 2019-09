FCSB 2-1 VIITORUL | "E important pentru FCSB ca au castigat inainte de pauza!" Reactia lui Edi Iordanescu! Ce a spus despre venirea la FCSB

Edi Iordanescu a fost in tribune la FCSB - Viitorul.

Antrenorul liderului din Liga 1, Edi Iordanescu, a fost la Pitesti la partida dintre FCSB si Viitorul, insa a dorit sa opreasca orice speculatie legata de o venire la FCSB.

"Am venit pentru ca urmeaza sa jucam cu Viitorul si aveam aceasta zi libera si am venit sa vad un joc bun in multe momente, a fost un joc disputat. Au fost momente in care putea sa o ia in orice directie meciul. FCSB a reusit sa castige dupa o perioada destul de lunga.

Nu vreau sa vorbesc foarte mult despre FCSB, ei stiu ce probleme au si le gestioneaza. Sistemul de rotatie pe care l-au avut si problemele cu accidentarile au dus azi la improvizatii cu 2 fundasi centrali de alt profil, nu a fost usor. Dar pentru ei e foarte important ca intra in aceasta pauza cu o victorie.



Speculatiile inseamna ca nu aveti ce face, nu este cazul. Am venit pentru ca, dupa cum spuneam, pentru ca jucam cu Viitorul etapa viitoare" a spus Edi Iordanescu dupa partida.