Dinamo, refuzata in favoarea codasei din liga a 2-a franceza! Cine este fotbalistul care nici nu vrea sa auda de transferul in Romania

Dinamo s-a despartit in aceasta iarna de foarte multi jucatori care au plecat satui de situatia de la club.

Din cauza problemelor financiare din Stefan cel Mare, oficialilor echipei le este greu sa gaseasca fotbalisti pe care sa ii convinga sa semneze. Un post cu probleme pentru dinamovisti este cel de portar, unde Ionel Gane nu mai poate conta decat pe tinerii Mihai Esanu (22 de ani) si Aleksander Mitrovic (17 ani).

Managerul sportiv al echipei a cautat un goalkeeper cu experienta si a pus ochii pe polonezul Marcin Bulka, fotbalist care a ajuns in 2019 la PSG de la Chelsea, in prezent fiind imprumutat in liga a doua spaniola, la Cartagena, unde este mai mult rezerva.

Din pacate, insa, dinamovistii nu au reusit sa-l convinga pe Bulka sa vina in Romania nici macar pana la finalul acestui sezon. Francezii au anuntat ca portarul a ales sa mearga la echipa de pe ultimul loc din Ligue 2, Chateroux.

Acesta este al treilea goalkeeper care o refuza pe Dinamo in doar cateva zile. Nici rusul Yuri Logidin si nici italianul Riccardo Piscitelli nu au vrut sa vina in Stefan cel Mare, motivul principal fiind situatia financiara dezastruoasa a clubului.

In schimb, Dinamo a reusit sa-l convinga pe Paul Anton sa ramana la echipa, in ciuda faptului ca fotbalistul primise o oferta foarte buna din Turcia, de la Erzurumspor. Detalii AICI.