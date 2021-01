"A bagat-o pe Dinamo in groapa!" Suporterii lui Dinamo il acuza pe Contra pentru situatia de la club! "Altii platesc cu libertatea pentru asta"

Dinamo este intr-o criza financiara de proportii.

Andrei Gerea, unul dintre membrii DDB Elite, a vorbit despre ceea ce a facut Cosmin Contra in ultimul sau mandat la Dinamo.

Fostul politician este de parere ca antrenorul a gresit enorm fata de clubul din Stefan cel Mare, pe care l-a infundat in urma actiunilor sale.

"Din pacate, Cosmin Contra ne-a reclamat la comisii. E putin spus ca sunt foarte dezamagit. Din punct de vedere moral, domnul Contra s-a declasat total in fata dinamovistilor. Ar fi trebuit sa renunte la tot.

El a venit, impreuna cu Melero, a garantat si acceptat aceste salarii demente, care acum ameninta clubul cu falimentul. Ar fi trebuit sa nu fie de acord cu acele salarii acordate unor jucatori care nu mai jucasera de foarte mult.

El insa a sustinut acea politica de transferuri si acum, dupa dezastrul pe care l-a provocat, el vrea sa-si recupereze banii! E de necrezut. Serdean, Cortacero, astia sunt niste derbedei, dar Cosmin Contra, fost jucator al clubului, sa faca asa ceva, e o mare dezamagire.

A bagat Dinamo in groapa, a acceptat aceasta bascalie, el ca antrenor. A zis de la inceput ca-l stie pe Melero, a garantat pentru unii jucatori care mai apoi au aratat ca nu au fata de Dinamo, chiar si in situatia asta, in care ne aflam acum...

Daca nu-si va primi banii, ce va face domnul Contra? O sa bage clubul in faliment? O sa-l bage in Liga 4? Asta vrea el, dupa mintea lui asta trebuie sa se intample. Altii, pentru abuz in serviciu, platesc cu libertatea", a declarat Andrei Gerea la DigiSport.