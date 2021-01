DDB, de neoprit! Suporterii-actionari de la Dinamo au mai convins un jucator sa-si prelungeasca contractul! Cu cine mai negociaza

Chiar daca situatia financiara si juridica nu e limpede, suporterii-actionari de la Dinamo fac tot posibilul ca echipa sa supravietuiasca.

In ultimul timp, dupa mai multe negocieri, "cainii rosii" au ajuns la un acord cu mai multi fotbalisti, printre care, Rauta, Gueye, Fabbrini si Sorescu, oameni de baza in ultimul timp.

Vestea de ultima ora vine de la doardinamo.ro, care anunta ca dinamovistii s-au inteles si cu Andrei Radu pentru prelungirea contractului si plata unor sume restante, dupa ce Radu si Anton s-au declarat nemultumiti de faptul ca doar anumiti colegi au primit o parte din restante.

Conform celor din DDB, au fost efectuate plati doar catre fotbalistii cu care s-a ajuns la o intelegere pentru prelungirea contractului, ceilalti jucatori cu care se negociaza fiind amanati.

Totusi, datorita influentei in vestiar si in jocul echipei, si lui Anton i-au fost achitate o parte din restante, iar negocierile cu acesta si cu Nemec sunt in toi, dinamovistii sperand ca jucatorii sa-si prelungeasca contractul, in conditiile in care Anton este dorit si in Turcia, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

In acest sezon, Paul Anton a bifat 13 partide in tricoul lui Dinamo, reusind trei goluri si o pasa decisiva.

"Paul nu pleaca in Turcia. El iubeste Dinamo, iubeste fanii si este profesionist. A acceptat situatia si sunt sigur ca va trage tare pentru aceasta echipa. Cel putin pana la vara nu avem cum sa il lasam sa plece pentru ca avem mare nevoie de el. Este netransferabil", a declarat Marius Nicolae, directorul sportiv al echipei din Stefan cel Mare.