Andrei Grecu este gazda matinalului de sâmbătă,VOYO SPORT LIVE, iar alături de el în platou se află noul oficial de la Rapid, Robert Niță, și jurnalistul Ion Alexandru.

Ce a spus oficialul de la Rapid despre șansele lui FCSB la play-off

FCSB a ieșit din zona play-off-ului odată cu forma slabă traversată de echipa lui Laurențiu Reghecampf, iar acum se situează pe poziția a opta.

Victor Angelescu a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a spus în exclusivitate dacă FCSB va intra sau nu în play-off.

Președintele Rapidului este de părere că roș-albaștrii vor fi în play-off în acest sezon, dar a recunoscut că giuleștenilor le-ar conveni un play-off și cu FCSB și fără.

„(n.r. V-ar conveni un play-off așa cum arată acum?) Îmi convine orice fel de play-off. Acum cred că play-off-ul reflectă ce s-a jucat în timpul campionatului. Eu cred că FCSB va intra pe un loc foarte bun, are un antrenor cu experiență.

Eu cred că FCSB, ca și valoare, va fi în primele 6. Normal că, nu știu, poate ar fi mai ușor un meci cu Petrolul decât unul cu FCSB, dar noi trebuie să fim pregătiți să jucam cu cele mai bune echipe în play-off. Repet, cred că FCSB va intra în primele 6”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.