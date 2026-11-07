După 11 etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, echipa pregătită de Jose Mourinho a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat două înfrângeri. Cu 27 de puncte, galacticii se situează pe locul 3, la o lungime în spatele lui Atletico Madrid (locul 2) și la trei de liderul Barcelona.

250.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid: ”Atât trebuie să suporte noua echipă în cazul unui transfer”

Conform Defensa Central, ”Diomande i-a făcut pe toți să uite de absența lui Vinicius, suspendat în La Liga”. Jurnaliștii spanioli au scris că Real Madrid, fără superstarul brazilian, ”a practicat și cel mai bun fotbal al său din ultimele săptămâni”.

Jurnalistul sportiv Ianke Angulo a susținut că orice club interesat de transferul lui Vinicius ar trebui să suporte costuri salariale brute de aproximativ 250 de milioane de euro, aferente contractului fotbalistului.

Spaniolul consideră că, din cauza acestei sume uriașe, Real Madrid ar trebui să renunțe la pretențiile financiare în cazul unui eventual transfer și să îl lase pe brazilian să plece liber de contract.

Vinicius, cotat la 130 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mai are contract cu Real Madrid până în vara anului 2032

”Orice echipă care vrea să îl transfere pe Vinicius trebuie să suporte un cost salarial brut de 250 de milioane de euro, iar Real Madrid ar trebui să îl lase să plece liber de contract”, a explicat Angulo, potrivit sursei anterior menționate.

Cifrele lui Vinicius