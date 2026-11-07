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După doi ani foarte buni la FCSB, Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui împrumut în Serie A. Frosinone și-a asigurat serviciile atacantului pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Nota lui Daniel Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

Mai mult rezervă de la mutarea în Serie A, Daniel Bîrligea a „spart gheața” și a reușit primele goluri în Serie A. Acestea au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1.

În duelul Cagliari, din etapa a 11-a din Serie A, titularul de drept, Antonio Raimondo, a fost indisponibil, iar românul a intrat pe teren încă din primul minut.

Din nefericire pentru Frosinone, Cagliari s-a impus la limită, scor 1-0, unicul gol al duelului fiind înscris de Adopo, în minutul 38.

Daniel Bîrligea a fost integralist, iar prestația sa a fost una solidă. Specialiștii de la Flashscore i-au oferit nota 7,2 pentru partida cu Cagliari, românul fiind evaluat peste media echipei sale.