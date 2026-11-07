Cele două grupări s-au întâlnit sâmbătă seară, de la 20:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, într-un meci care a contat pentru etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Florin Maxim s-a impus cu 1-0, grație reușitei semnate de Andrej Fabry în minutul 41 al primei reprize de pe Arena Națională.

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Gigi Becali a fost prezent pe Arena Națională la meciul împotriva Corvinului. Nu a așteptat însă fluierul de final și a plecat cu câteva minute înainte de încheierea partidei.

La ieșirea din stadion, patronul lui FCSB a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media și a vorbit, printre altele, și despre Laurențiu Reghecampf, cel care i-a spus că va bifa zece victorii consecutive la gruparea roș-albastră. Acum a ajuns la al treilea eșec consecutiv.

”(n.r despre Reghecapmf) Pot să îi reproșez că nu joacă echipa nimic, nu pasează, nu avem niciun fel de idee de joc, nu joacă nimic”, a spus Becali.

Afaceristul a spus și care este singurul jucător care l-a impresionat: ”Drăguș este singurul jucător valoros!”.

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape.

Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

Cum arată clasamentul Superligii României