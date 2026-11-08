GALERIE FOTO Boris Becker explică fără perdea motivele pentru care Zverev nu este iubit în Germania

Boris Becker explică fără perdea motivele pentru care Zverev nu este iubit în Germania Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexander Zverev, dezaprobat cu argumente de Boris Becker.

TAGS:
Boris BeckerAlexander ZverevTenis ATP
Din articol

Boris Becker a fost primul tenismen german care a urcat pe locul întâi al clasamentului ATP.

Se întâmpla în 28 ianuarie 1991, an în care Becker câștiga, în premieră, Openul Australiei și ajungea, astfel, la al cincilea din cele șase titluri de mare șlem cucerite în carieră, în proba individuală.

Becker explică motivele pentru care Zverev are o simpatie limitată din partea germanilor

Pe sfârșit de sezon 2026, la peste 29 de ani, Alexander Zverev l-a urmat pe Boris Becker și a devenit al doilea jucător din Germania care este proclamat lider în ierarhia lumii tenisului masculin.

Un cumul de factori, printre care stilul de joc și personalitatea sa, fac însă ca Alexander Zverev să fie departe de a fi cel mai iubit tenismen din lume.

În finala US Open, unde Zverev și-a adjudecat al doilea titlu de mare șlem al carierei, germanul a sfârșit huiduit de americanii dezamăgiți de eșecul compatriotului Ben Shelton pentru o tactică prin care a speculat o breșă a regulamentului: Zverev a bătut mingea, între primul și al doilea serviciu, în intervale lungi, prin care a încercat să rupă cât mai mult din ritmul adversarului.

„Sec și tăios” cu jurnaliștii germani, „simpatic și amuzant” în interviurile oferite în engleză

Dincolo de factori precum acesta, prin care Alexander Zverev arată că nu este interesat să primească premii pentru fair-play, Boris Becker a explicat de ce jucătorul german nu este foarte iubit în țara sa.

Într-un interviu acordat Der Spiegel, Boris Becker menționează că îl vede pe Alexander Zverev ca pe un tip amuzant și charismatic, însă prea închis, în modul său de relaționare în public.

„Dacă vrea să fie mai respectat și chiar îndrăgit, trebuie să depună și el un anumit efort”.

„Părinții lui sunt ruși și vorbește în rusă cu echipa sa în timpul meciurilor. În plus, nu se exprimă public cu privire la războiul din Ucraina, lucru pe care îl pot înțelege personal, dar care, evident, nu îl ajută să câștige simpatia publicului german.

În interviurile acordate în germană, de obicei pare destul de sec și tăios și nici nu este deosebit de amabil cu jurnaliștii.

În schimb, atunci când vorbește în engleză, este mult mai simpatic, are farmec, simțul umorului și știe să râdă de el însuși.

„În privat, am întâlnit un Sascha fermecător și amuzant. Cred că ar trebui să se deschidă mai mult și să le permită oamenilor să-l cunoască. Dacă vrea să fie mai respectat și chiar îndrăgit, în special în propria țară, trebuie să depună și el un anumit efort,” s-a pronunțat Boris Becker, într-una dintre cele mai grăitoare declarații făcute în acest an despre Alexander Zverev.

Alexander Zverev

  • Zverev trofeu 2025 munchen
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Seria declarațiilor făcute de Boris Becker arată cât de multă importanță oferă iubitorii sportului personalităților sportivilor pe care îi urmăresc.

Ca al 30-lea număr 1 ATP din istorie, Alexander Zverev va beneficia de o anumită atenție, atât timp cât va livra rezultate, însă pentru a cuceri inimile oamenilor, se demonstrează încă o dată că este nevoie de mai mult decât reușite sportive.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 16 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou
Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 16 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou
ULTIMELE STIRI
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00! Trece Hansi Flick al treilea examen din toamnă? Real Madrid pândește!
Atletico Madrid - Barcelona, pe Sport.ro, de la 22:00! Trece Hansi Flick al treilea examen din toamnă? Real Madrid pândește!
E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”
E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”

Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”

Nota lui Daniel Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

Nota lui Daniel Bîrligea, după primul meci ca titular în Serie A

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Gigi Becali îi bate obrazul lui Reghecampf: ”Pot să-i reproșez asta!” + Cine e singurul jucător care l-a impresionat

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Reghecampf a tras concluzia în cazul lui Drăguș, după primul meci în care a fost căpitan la FCSB

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

Anunț făcut la miezul nopții: Dennis Man, în Serie A!

250.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid: ”Atât trebuie să suporte noua echipă în cazul unui transfer”

250.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid: ”Atât trebuie să suporte noua echipă în cazul unui transfer”


Recomandarile redactiei
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Scandal după convocările anunțate pentru România - Polonia: "Este inuman, oamenii nu se comportă așa"
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Fotbalistul taxat de Ioan Andone după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Nu ai voie!”
Așteptat să semneze, Stanciu a oferit prima reacție după ce a devenit campion
Așteptat să semneze, Stanciu a oferit prima reacție după ce a devenit campion
E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”
E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Alte subiecte de interes
Reacția neașteptată a legendarului Boris Becker despre șansele Simonei Halep de a mai câștiga un Grand Slam
Reacția neașteptată a legendarului Boris Becker despre șansele Simonei Halep de a mai câștiga un Grand Slam
Trecut prin multe, fostul număr 1 ATP i-a răspuns Simonei Halep: ”Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături în momentele de disperare”
Trecut prin multe, fostul număr 1 ATP i-a răspuns Simonei Halep: ”Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături în momentele de disperare”
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Cutremur puternic în Japonia: cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Noi seisme sunt așteptate în zilele următoare

stirileprotvCutremur puternic în Japonia: cel puțin 22 de persoane au fost rănite. Noi seisme sunt așteptate în zilele următoare

Premieră medicală în România. Un băiețel de 2 ani și jumătate, cel mai tânăr pacient care a primit un rinichi prin transplant

stirileprotvPremieră medicală în România. Un băiețel de 2 ani și jumătate, cel mai tânăr pacient care a primit un rinichi prin transplant

https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/premiera-medicala-in-romania-un-baietel-de-2-ani-si-jumatate-cel-mai-tanar-pacient-care-a-primit-un-rinichi-prin-transplant.html

stirileprotvhttps://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/premiera-medicala-in-romania-un-baietel-de-2-ani-si-jumatate-cel-mai-tanar-pacient-care-a-primit-un-rinichi-prin-transplant.html

Moscova respinge trupele europene în Ucraina. Maria Zaharova avertizează că acestea ar putea deveni ținte legitime

stirileprotvMoscova respinge trupele europene în Ucraina. Maria Zaharova avertizează că acestea ar putea deveni ținte legitime

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!