Boris Becker a fost primul tenismen german care a urcat pe locul întâi al clasamentului ATP.

Se întâmpla în 28 ianuarie 1991, an în care Becker câștiga, în premieră, Openul Australiei și ajungea, astfel, la al cincilea din cele șase titluri de mare șlem cucerite în carieră, în proba individuală.

Becker explică motivele pentru care Zverev are o simpatie limitată din partea germanilor

Pe sfârșit de sezon 2026, la peste 29 de ani, Alexander Zverev l-a urmat pe Boris Becker și a devenit al doilea jucător din Germania care este proclamat lider în ierarhia lumii tenisului masculin.

Un cumul de factori, printre care stilul de joc și personalitatea sa, fac însă ca Alexander Zverev să fie departe de a fi cel mai iubit tenismen din lume.

În finala US Open, unde Zverev și-a adjudecat al doilea titlu de mare șlem al carierei, germanul a sfârșit huiduit de americanii dezamăgiți de eșecul compatriotului Ben Shelton pentru o tactică prin care a speculat o breșă a regulamentului: Zverev a bătut mingea, între primul și al doilea serviciu, în intervale lungi, prin care a încercat să rupă cât mai mult din ritmul adversarului.

„Sec și tăios” cu jurnaliștii germani, „simpatic și amuzant” în interviurile oferite în engleză

Dincolo de factori precum acesta, prin care Alexander Zverev arată că nu este interesat să primească premii pentru fair-play, Boris Becker a explicat de ce jucătorul german nu este foarte iubit în țara sa.

Într-un interviu acordat Der Spiegel, Boris Becker menționează că îl vede pe Alexander Zverev ca pe un tip amuzant și charismatic, însă prea închis, în modul său de relaționare în public.

„Dacă vrea să fie mai respectat și chiar îndrăgit, trebuie să depună și el un anumit efort”.

„Părinții lui sunt ruși și vorbește în rusă cu echipa sa în timpul meciurilor. În plus, nu se exprimă public cu privire la războiul din Ucraina, lucru pe care îl pot înțelege personal, dar care, evident, nu îl ajută să câștige simpatia publicului german.

În interviurile acordate în germană, de obicei pare destul de sec și tăios și nici nu este deosebit de amabil cu jurnaliștii.

În schimb, atunci când vorbește în engleză, este mult mai simpatic, are farmec, simțul umorului și știe să râdă de el însuși.

„În privat, am întâlnit un Sascha fermecător și amuzant. Cred că ar trebui să se deschidă mai mult și să le permită oamenilor să-l cunoască. Dacă vrea să fie mai respectat și chiar îndrăgit, în special în propria țară, trebuie să depună și el un anumit efort,” s-a pronunțat Boris Becker, într-una dintre cele mai grăitoare declarații făcute în acest an despre Alexander Zverev.