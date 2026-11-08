Gheorghe Burticioiu, tatăl adoptiv al lui Ștefan Baiaram, a suferit un infarct în dimineața zilei de duminică, 8 noiembrie. Acesta se află în stare critică la spital, iar fotbalistul a părăsit cantonamentul Universității Craiova pentru a fi alături de familie.

Tatăl lui Ștefan Baiaram a făcut infarct

Potrivit Fanatik, Gheorghe Burticioiu a acuzat dureri în piept și s-a prezentat de urgență la spital. Medicii au constatat că a suferit un infarct și au intervenit pentru montarea unor stenturi.

Ulterior, starea sa s-a agravat. Conform ultimelor informații, acesta a suferit două stopuri cardio-respiratorii și a avut nevoie de manevre de resuscitare. Situația sa rămâne critică.

Ștefan Baiaram era așteptat să fie titular în partida dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, programată duminică, de la ora 19:00, în etapa a 15-a din SuperLiga.

Atacantul traversa o perioadă bună la echipa din Bănie. În ultimele patru partide, acesta a avut trei contribuții decisive, iar în confruntarea cu Egnatia, din Conference League, a evoluat până în minutul 65.