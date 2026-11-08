Gigi Becali, luat tare după FCSB - Corvinul: "Băi, lasă-l să joace!"

La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf a criticat atitudinea arătată de jucătorii săi, în timp ce Gigi Becali, prezent la meci, a susținut că valoarea lotului este scăzută, motiv pentru care va face mai multe transferuri în perioada de mercato din iarnă.

Basarab Panduru, după FCSB - Corvinul: "Băi, lasă-l în teren pe Boutoutaou!"

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a rezistat din nou doar o repriză pe teren. Titular în rolul de număr 10, francezul de origine algeriană a fost înlocuit la pauză - o decizie total neinspirată, în opinia lui Basarab Panduru.

Fostul internațional crede că schimbarea a fost dictată de Gigi Becali, care a fost de mai multe ori critic la adresa lui Boutoutaou.

"Chiar dacă nu producea, tot nu era om de schimbat. Băi, lasă-l în teren, pare că poate să facă ceva. A luat-o acolo, pe dreapta (n.r - în minutul 40), unde n-ai văzut tot meciul o acțiune din aia. Eu cred că nu e om de schimbat. Ăsta e om care să stea în terne, să îi dai încredere, să îl lași să joace și să producă ceva într-un final, jucând 90 de minute.

Unde vezi tu cursă din asta la noi? Cine are viteză din asta? N-a făcut nimeni o cursă din asta! Ăsta e om care trebuie lăsat să joace, dar dacă nu îți place de el și vrei să iasă, atunci...", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.