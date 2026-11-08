Gigi Becali, luat tare după FCSB - Corvinul: "Băi, lasă-l să joace!"

Gigi Becali, luat tare după FCSB - Corvinul: &quot;Băi, lasă-l să joace!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a pierdut partida contra celor de la Corvinul Hunedoara, pe Arena Națională, scor 0-1, iar echipa lui Laurențiu Reghecampf a ajuns la trei eșecuri consecutive în toate competițiile.

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FCSBCorvinul HunedoaraGigi BecaliLaurentiu Reghecampfaymen boutoutaou
Din articol

La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf a criticat atitudinea arătată de jucătorii săi, în timp ce Gigi Becali, prezent la meci, a susținut că valoarea lotului este scăzută, motiv pentru care va face mai multe transferuri în perioada de mercato din iarnă.

Basarab Panduru, după FCSB - Corvinul: "Băi, lasă-l în teren pe Boutoutaou!"

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a rezistat din nou doar o repriză pe teren. Titular în rolul de număr 10, francezul de origine algeriană a fost înlocuit la pauză - o decizie total neinspirată, în opinia lui Basarab Panduru.

Fostul internațional crede că schimbarea a fost dictată de Gigi Becali, care a fost de mai multe ori critic la adresa lui Boutoutaou.

"Chiar dacă nu producea, tot nu era om de schimbat. Băi, lasă-l în teren, pare că poate să facă ceva. A luat-o acolo, pe dreapta (n.r - în minutul 40), unde n-ai văzut tot meciul o acțiune din aia. Eu cred că nu e om de schimbat. Ăsta e om care să stea în terne, să îi dai încredere, să îl lași să joace și să producă ceva într-un final, jucând 90 de minute.

Unde vezi tu cursă din asta la noi? Cine are viteză din asta? N-a făcut nimeni o cursă din asta! Ăsta e om care trebuie lăsat să joace, dar dacă nu îți place de el și vrei să iasă, atunci...", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a făcut anunțul: ”O să mă ocup personal de asta!”

Prezent în loja VIP, Gigi Becali a plecat mai devreme de la FCSB - Corvinul și a stat de vorbă la ieșirea din stadion cu reprezentanții mass-media. 

”De ce să fiu dezamăgit, când nu e valoare nu câștigi. Singurul jucător valoros este Drăguș. Nu mi-am dat seama că echipa asta o ținea Olaru sau Bârligea. Nu îmi pare rău că am luat bani.

Urmează să mă ocup eu personal să aduc jucători sau să aduc oamenii care să aducă jucătorii. Nu avem valoare, dacă nu o bați pe Corvinul acasă nu ai valoare, ce pretenții să ai”, a spus Becali.

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