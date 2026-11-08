La o zi după înfrângere, moderatorul Andrei Grecu i-a întrebat pe invitații Ion Alexandru și Robert Niță dacă FCSB va termina sezonul regulat în primele șase. Ambii au apreciat că lotul are valoare de play-off, însă Ion Alexandru a atras atenția asupra situației antrenorului.

„Aventura lui Reghecampf la FCSB poate fi mai scurtă decât se așteptau unii”

Reghecampf a început al treilea mandat la FCSB cu trei victorii, dar echipa a pierdut apoi trei partide consecutive: 0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul.

„La valoarea lotului, trebuie să fie în primele 6! Individual, jucătorii sunt de top 6. însă vin pe parcursul sezonului tot felul de turbulențe. Vom vedea dacă Reghecampf va avea măiestria, inspirația, nu știu cum să-i spui, să navigheze printre aceste probleme pe care le are.

Știm foarte bine cât de complexă este situația la FCSB și antrenorul trebuie să aibă cel puțin o calitate sau două în plus față de oricare antrenor din Superligă pentru a scoate rezultate.

L-am văzut pe Reghecampf ceva mai crispat înaintea meciului cu Corvinul și pare că s-a reflectat și în jocul echipei această crispare. Urmează după pauză o serie de meciuri teoretic abordabile, practic vom vedea ce se va întâmpla. Dacă FCSB pierde cu Csikszereda, după înfrângerile cu Corvinul și Bistrița, aventura lui Reghecampf la FCSB poate să fie mai scurtă decât se așteptau unii”, a spus Ion Alexandru.

„Au lot foarte bun. Au lot de play-off. Depinde cum vor fi gestionate lucrurile, ce mișcări anunță patronul că se vor face, va aduce jucători... Nu putem să ne dăm cu părerea ce se va întâmpla peste 6 luni dacă peste o lună se schimbă jumătate din lot, care oricum e valoros și pe foaie arată bine”, a spus și Robert Niță.

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, FCSB va juca în deplasare cu FC Argeș, pe 22 noiembrie, de la ora 20:30. Șase zile mai târziu, roș-albaștrii o vor întâlni pe Csikszereda, pe teren propriu.