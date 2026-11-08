GALERIE FOTO Așteptat să semneze, Stanciu a oferit prima reacție după ce a devenit campion

Așteptat să semneze, Stanciu a oferit prima reacție după ce a devenit campion Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu a devenit campion al Chinei cu Dalian Yingbo și a dat startul petrecerii înainte de a se întoarce în România pentru a juca la echipa națională.

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Dalian Yingbo a cucerit primul său titlu din istorie, după ce a învins Tianjin Jinmen Tiger (3-1), în ultima etapă. Contracandidata Chengdu Rongcheng avea nevoie de doar un egal pentru a încheia pe primul loc, însă a pierdut contra lui Shandong Taishan (2-3) și a ratat trofeul.

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, după ce a câștigat titlul cu Dalian Yingbo

Din postura de căpitan, Stanciu a fost cel care a ridicat trofeul, iar ulterior a dat startul petrecerii alături de colegi și de suporteri. Ulterior, a postat pe rețelele sociale în care și-a arătat entuziasmul.

"Nici nu vă imaginați cât de mult mi-am dorit acest titlu... Dar, pentru prima dată în viața mea, nu pentru mine, ci pentru coechipierii mei și pentru Dalian.

Cei 21 de ani de așteptare s-au încheiat! DALIAN, AICI ÎȚI ESTE LOCUL!!!

VĂ IUBESC ȘI VĂ MULȚUMESC! 

P.S.: Noaptea va fi lungă și vom fi prin oraș. În zilele următoare voi posta mai multe", a scris Nicolae Stanciu.

  • 21 de ani au trecut de la precedentul titlu câștigat în China de o echipă din Dalian
  • Clubul Dalian Yingbo s-a înființat în 2021, iar acesta este primul trofeu câștigat

Stanciu e așteptat la națională, apoi să semneze

În această perioadă, Nicolae Stanciu este așteptat să semneze un nou contract, având în vedere că înțelegerea cu Dalian Yingbo îi expiră. Rămâne de văzut dacă performanța de astăzi îl va determina să rămână în China sau va alege să se întoarcă în România, unde e dorit de U Cluj și FCSB.

Până atunci, Stanciu va juca din nou pentru România. Gică Hagi l-a convocat pentru meciurile cu Polonia și Bosnia, care se vor disputa pe 14 și 17 noiembrie, în Liga Națiunilor.

  • Nicolae stanciu 2
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Stanciu, la al șaptelea titlu de campion din carieră

Dalian Yingbo, club fondat în 2021, a câștigat în premieră titlul de campioană. Stanciu a contribuit din plin la această performanță, cu 10 goluri și 5 pase decisive în 27 de meciuri jucate.

Stanciu este pentru a doua oară campion în China. A mai cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, în 2022.

Mijlocașul naționalei României poate fi descris drept "omul trofeu". Pe lângă cele două titluri din China, a mai fost campion în România (cu FCSB, de două ori), în Cehia (cu Slavia Praga, de două ori) și în Belgia (o dată, cu Anderlecht).

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