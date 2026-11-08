Andrei Grecu este gazda matinalului de sâmbătă,VOYO SPORT LIVE, iar alături de el în platou se află noul oficial de la Rapid, Robert Niță, și jurnalistul Ion Alexandru.

Victor Angelescu a spus-o clar la VOYO SPORT LIVE: „Voi fi fanul CFR-ului astăzi!”

Oficialul de la Rapid a vorbit despre remiza de la Ovidiu cu Farul, scor 1-1, meci în care giuleștenii au deschis scorul, dar au plecat doar cu un punct acasă.

Victor Angelescu a recunoscut că este greu să câștigi pe terenului echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău, dar e de părere că Rapid ar fi putut obține mai mult de la această partidă.

Cât despre bătălia la primul loc, Angelescu a spus clar că va susține CFR-ul lui Marius Șumudică în meciul cu Universitatea Craiova, pentru ca oltenii să nu aibă șansa de a trece pe prima poziție.

„(n.r. Cum vedeți acest 1-1 de la Farul?) Am făcut o primă repriză foarte bună, solidă, am avut posesia, ocazii, am reușit să dăm și gol. A doua repriză am intrat foarte prost. Am început foarte prost repriza și nu ne-a ieșit jocul. Din primul minut a fost presiune. Trebuia să intrăm altfel. Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil pe un teren greu, Farul nu pierduse până acum acasă. Cred că puteam să scoatem ceva mai mult.

(n.r. Veți fi fanul CFR-ului și al lui Șumudică?) 100%, normal! Ne-am dori să se încurce Craiova, normal. Voi fi fanul CFR-ului astăzi!”, a spus Victor Angelescu, la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.